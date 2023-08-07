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社區盾︱互射12碼擊敗曼城破宿命　阿仙奴奪社區盾 (01:35)

阿仙奴今晨在溫布萊球場上演的英格蘭社區盾，藉後備上陣的李安度杜沙特於補時扳平1：1完場，復在互射12碼因「藍月」的奇雲迪布尼和洛迪卡斯簡迪「宴客」下，以4：1勝出，歷來第17次封王，並打破過去8次交手全敗的宿命。

曼城此役有中場奇雲迪布尼、翼鋒菲爾科頓列後備，坐鎮中場是洛迪卡斯簡迪、新兵高華錫及盛傳投巴塞隆拿的貝拿度施華，而傳言赴沙特阿拉伯聯賽的右閘基爾獲加亦擔正，前線由艾寧夏蘭特、基亞利殊及祖利斯艾華利斯合作攻堅。阿仙奴則有新兵中場迪格蘭賴斯、後衛祖利安添巴及上季長期養傷的後衛威廉沙列巴正選上陣，前線進攻「鐵三角」是新箭頭夏維斯、布卡約沙卡和加比爾馬天尼利。

曼城上半場在右路施華及中路洛迪的活躍表現下，取得62%控球率，而首個攻門亦來自洛迪，他於14分鐘施射僅告柱邊出界；4分鐘後，艾華利斯遠射不中目標。側重右翼沙卡強攻的阿仙奴至25分鐘才有首個攻勢，夏維斯禁區內轉身快射被曼城門將史堤芬奧迪加擋出，馬天尼利補射又「省」中敵衛史東斯的胸口不入。35分鐘，沙卡右路推大位起左腳射門不中框。43分鐘，洛迪發現阿仙奴門將蘭斯達爾企出了一點後即笠射但高出，而高華錫則在補時階段中路突破但最終眾敵衛封阻下無功而還，雙方終互無紀錄結束上半場。

兩軍下半場原班人馬作賽。58分鐘，曼城以科頓入替上半場毫無表現的左翼基亞利殊。63分鐘，阿仙奴的賴斯在中場接應隊友回傳撞射一飛冲天。64分鐘，曼城以奇雲迪布尼及中場高爾彭馬入替高華錫和狀態不足的夏蘭特，並在77分鐘立竿見影，彭馬右路接應迪布尼傳球後，起左腳彎入世界波領先。戰至補時11分鐘，「兵工廠」憑後備上陣的李安度杜沙特左腳遠射「省」中曼城後衛文路爾艾簡治後射入扳平。雙方隨即進入互射12碼階段，結果阿仙奴首4輪射入，先射的曼城卻有迪布尼及洛迪「宴客」下，令「兵工廠」以4：1勝出。

曼聯同日在最後一場季前熱身賽的正選陣容有多名副選擔正，而後防中路則有哈利馬古尼及域陀連迪路夫壓陣。球隊在29分鐘被畢爾包的21歲前鋒尼古拉斯威廉斯破門，但憑小將法根度柏利斯查於90分鐘建功，終以1：1逼和。此外，據報「紅魔」新兵前鋒賀隆特因早前隨前東家阿特蘭大操練時受輕傷，料將缺席下季英超首兩戰，故此其「地標戰」可能會是第3輪主場迎戰諾定咸森林。

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