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女足世界盃︱韋冰露「宴客」　美國射輸12碼三連霸夢碎兼寫最差紀錄　瑞典8強惡鬥日本 (21:47)

上屆女足世界盃冠、亞軍球隊美國及荷蘭，今（6日）在16強命運各異。「花旗兵」與瑞典隊激戰120分鐘後被逼和0：0，在互射12碼負4：5，不但三連霸夢碎，更是歷來首次未能躋身8強。至於「橙軍」則藉中場露迪及前鋒比倫絲蒂恩於上、下半場建功，以2：0淘汰南非隊。

四屆冠軍美國隊今面對曾在2003年奪亞的瑞典隊是役控制戰局，取得58%控球率外，22次攻門11次中框亦遠勝9射1中的瑞典，惟後者門將梅素域多次化險為夷，助球隊加時後以0：0守和美國。雙方在互射12碼首5輪中各有兩將射失，當中包括將於年底掛靴的美國38歲名將韋冰露。兩軍於「突然死亡階段」首輪均命中，接着美國的奧哈拉「宴客」，瑞典的靴蒂格操刀雖被敵軍門將娜靴以左手擋住，但皮球續衝向龍門，已倒地的娜靴隨即再拍出皮球，惟經VAR審視門線技術展示的情况後，終判皮球已在白界內，令瑞典得以險勝，將與日本隊爭入4強，而荷蘭隊則會惡鬥西班牙隊。

16強明續戰，下午先由英格蘭對尼日利亞隊。英軍在分組賽3戰全勝，去年又在女子歐洲國家盃首度封后，故此被視為此役熱門球隊，但中場凱倫卡妮指出，尼日利亞既能在分組賽挫東道主之一的澳洲隊，並擁有5屆非洲足球小姐奧索雅娜，「她是世界級的頂級球員，而且敵軍全是戰鬥者，將無所畏懼地比賽」。英軍昨有前仗對丹麥隊時傷出的中場禾露殊復操，但未知能否趕及披甲。

同日尾場澳洲在悉尼挑燈夜戰丹麥隊前，據報因傷避戰3場分組賽的箭頭森卡爾有望復出，但教練古斯達臣暗示，該名以63球榮膺「袋鼠兵」最佳射手的球星未必掛帥。

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