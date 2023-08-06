成都世大運︱攜兩銅返港　杜凱琹喜為港乒創歷史　蘇慧音讚師妹有前途 (19:57)

港隊乒乓球「一姐」杜凱琹於今屆世大運奪得兩銅，先領銜女團奪銅，再伙拍何鈞傑於混雙摘銅，她表示滿意自己表現，「因為知道港隊未曾在乒乓球賽事贏過任何獎牌，這次很高興創造了歷史，亦很滿意自己的表現」。被問到會否擔心因比賽頻密，導致疲勞過度，杜凱琹指其他對手都有不少比賽，強調職業運動員是適者生存，並寄望自己的體能和心態能調整至適當的狀態去迎接不同比賽。

至於隊友蘇慧音同樣滿意自己久休復出的表現，又稱讚兩名師妹李凱敏及吳詠琳的表現，「很滿意這次表現，我們很團結，而且看到李凱敏及吳詠琳在場上皆能頂住壓力，相信他們有潛力成為優秀運動員」。乒乓球隊稍作休息後，將於本月20日赴內地集訓，備戰亞洲賽及亞運。

另外，日前因賽前訓練受傷而退出世大運的體操選手陳卓琳，透露主要是頸椎第1至2節附近的韌帶及肌肉受傷，會於明日進行磁力共振掃描（MRI）。她又表示，受傷一刻十分害怕，「在空中已經知道自己要跌到，當時十分害怕，落地一刻腦袋一片空白，呼吸亦有困難，醒了之後知道自己無法繼續比賽，因此痛哭一場」。陳卓琳另稱與醫生溝通後相信能趕及征戰亞運，「大概80%信心吧，畢竟還有6至7星期」。

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