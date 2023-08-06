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成都世大運︱高澔塱男子跳遠決賽取第6　4度犯規認失望　冀找出問題亞運捲土重來 (22:24)

高澔塱今（6日）在成都世界大學生運動會出戰男子跳遠決賽，這名25歲港將雨中作戰錄得4次犯規，終以7.70米獲第6。他在賽後坦承不甘和失望，但稱需要在亞運前找出問題所在，「希望我不是6跳就完，而是完賽可站上頒獎台」。

明報記者 許嘉明 成都直擊

高澔塱在第一跳躍出7.63米後，隨後4跳皆以犯規告終，他在最後一跳成功跳出7.70米，獲得第6名。他在賽後坦承雨中作戰對自己有影響，未能延續資格賽勇態，「我回港後要作檢討，訓練強度亦要提高，應付密集賽程」。

對於以第6完成今屆世大運，高澔塱坦承不滿意，「我第二跳起一直犯規，因在找步點和加速位，直到最後一跳才重拾狀態，但為時已晚」。曾在今年4月跳出8.01米的他，不諱言7.70米這個成績跟自己預期有出入，「這應是我最後一屆世大運，我要記住這個遺憾，兩個月後有亞運捲土重來。我知自己狀態不差，有力爭高一點的名次。要提自己是一個8米的運動員，我有力競爭，不只6跳止步，完賽後有希望站上頒獎台」。

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