足球︱經理人爆文尼施襲因被種族歧視　斥始作俑者辛尼獲德傳媒偏幫 (18:20)

塞內加爾國腳沙迪奧文尼上周由德甲班霸拜仁慕尼黑轉投沙特阿拉伯球隊艾納斯，其經理人今（6日）在社交平台透露，該名31歲前鋒今年3月因被拜仁前隊友翼鋒利萊辛尼種族歧視，所以才發生毆打對方的事件。
去夏加盟拜仁的沙迪奧文尼，今年3月於球隊歐聯8強首回合作客慘負曼城後，在更衣室向利萊辛尼施襲。巴卡利施斯稱文尼的行為源自被辛尼侮辱。並表示：「文尼被種族歧視？肯定是。我無法透露某些細節。所以我說拜仁忘恩負義。太瘋狂了！」
施斯又指德國國腳辛尼是「一個處處表現出高人一等的人」，但在被毆後向文尼致歉，「為什麼？因他自知是始作俑者。文尼其後接受道歉，但堅稱下不為例」。惟施斯指事件繼續發酵，「之後有很多錯誤報道，包括德國媒體報道了許多骯髒的事情。他們站在辛尼一邊反對文尼。他們說文尼被罰款50萬歐元（約430萬港元），這是謊言」。
另外，拜仁近日第3次向熱刺前鋒哈利卡尼報價8600萬鎊（約8.6億港元）另加浮動獎金條款求購，但這支北倫敦球會仍無動於中。德國《圖片報》更報道，熱刺主席利維已前往美國度假兩周，是以據報拜仁已放棄這宗交易，轉為斟介祖雲達斯鋒將杜辛華荷域。
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