足球︱經理人爆文尼施襲因被種族歧視　斥始作俑者辛尼獲德傳媒偏幫 (18:20)

去夏加盟拜仁的沙迪奧文尼，今年3月於球隊歐聯8強首回合作客慘負曼城後，在更衣室向利萊辛尼施襲。巴卡利施斯稱文尼的行為源自被辛尼侮辱。並表示：「文尼被種族歧視？肯定是。我無法透露某些細節。所以我說拜仁忘恩負義。太瘋狂了！」

施斯又指德國國腳辛尼是「一個處處表現出高人一等的人」，但在被毆後向文尼致歉，「為什麼？因他自知是始作俑者。文尼其後接受道歉，但堅稱下不為例」。惟施斯指事件繼續發酵，「之後有很多錯誤報道，包括德國媒體報道了許多骯髒的事情。他們站在辛尼一邊反對文尼。他們說文尼被罰款50萬歐元（約430萬港元），這是謊言」。

另外，拜仁近日第3次向熱刺前鋒哈利卡尼報價8600萬鎊（約8.6億港元）另加浮動獎金條款求購，但這支北倫敦球會仍無動於中。德國《圖片報》更報道，熱刺主席利維已前往美國度假兩周，是以據報拜仁已放棄這宗交易，轉為斟介祖雲達斯鋒將杜辛華荷域。

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