成都世大運︱黃卓寧負傷忍痛完成女子半馬列第29　「第一次覺得21公里如此漫長」 (16:37)

明報記者 許嘉明 成都直擊

黃卓寧目前左膝半月板有裂痕，另外左小腿脛骨前肌骨膜發炎，能否出賽亦成疑問，她早已明言以完賽為目標。在濕度高達90%的悶熱天氣下，她仍咬緊牙關堅持跑畢全程，終以1小時28分04秒完賽，並以2分10秒力壓南非隊選手得第29。

另一港將羅映潮以1小時21分01秒得第23，當黃卓寧衝線後，兩人隨即相擁而哭。黃卓寧賽後接受訪問仍止不住淚水，透露腳傷令她疼痛不已，但她懶理教練陳嘉威的反對吃止痛藥上陣，「我第一次覺得21公里如此漫長，但我好想跑畢全程，想在1小時30分內完成，雖然跟我的最佳時間（1小時18分30秒）差好遠」，她續指開跑節奏比預期快，中後段亦能跟到對手，終超額完成賽事，「在21公里間，有很多魔鬼會叫我放棄，但我到第3圈見到前面的跑手，就以她為追逐的目標，過了她我就告訴自己一定要捱回來」。

傷患為運動員最大敵人，黃卓寧此刻仍要跟傷患搏鬥，「我不知何時能無痛練習，有好多未知之數 ，我心入面沒確實答案，甚麼時可以好有信心去比賽」。她續指早前在兩個月內跑9場賽事，今次負傷戰半馬算突破極限，但她也明白過猶不及，往後需要再作調整，「收放自如都是種經驗，當你去到好盡、過了極限，才知最佳點在哪裏」。

首次代表港隊出賽的羅映潮及林穎璋，期望香港長跑水平可繼續提升，努力追上世界的步伐。前者表示：「最重要是一起進步，往後仍有杭州亞運及巴黎奧運等大賽，我覺得可嘗試追上世界進度。無論思維或訓練模式，港將也不應為自己設限。」

港隊原定派出3名男將參加半馬個人賽及男子團體賽，惟港績保持者黃尹雋未有出戰之下，港隊未能在男團取得有效成績。林穎璋以1小時10分49秒完賽排第27，而莊司暘跑出1小時13分43秒得第31位，他賽後出現輕微脫水症狀，需送院接受檢查，但並無大礙。

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