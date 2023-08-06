成都世大運︱高城熙男單反勝國家隊對手闖4強　穩奪港羽隊史世大運首牌 (14:39)

明報記者 許嘉明 成都直擊

高城熙抵達成都後染疫，無緣出戰混合團體賽8強，但趕及康復並參加單項比賽。他在男單一路過關，接連擊敗尼日利亞、美國及法籍球手，今於8強面對中國隊的董天堯，在連番失誤下，以19：21先失第一局。

高城熙及時調整，次局戰至「刁時」以23：21扳回一城。他在決勝局乘勝追擊，終以21：16擊敗董天堯，以局數2：1逆轉勝入4強，穩奪香港羽毛球隊史上首面世大運獎牌。

港將賽後直言，從染疫錯過團體賽，再到男單肯定贏得獎牌，當中心情複雜，「心情像坐過山車一樣，一開始知道中Covid，感覺很不開心。不能為香港打混合團體賽8強，心內覺得既不甘，又可惜」。

不過，高城熙指自己在男單籤運不俗，令他重拾動力，「經過醫生同意，我重新訓練，用了短短兩日時間準備比賽。雖然個人賽第一場明顯不在狀態，但我逐場打好自己，感謝家人和女友的支持，也感激教練和隊友一起給我意見，令我心情好轉，重拾衝勁」。

高城熙在今午5時再次上陣，於男單4強對另一中國隊球手王正行，他希望能夠再過一關殺入決賽，在頒獎台站上更高位置，為港增光。

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