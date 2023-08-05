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成都世大運︱混雙4強反負國家隊組合　黃澤林王康怡為港網摘銅而回 (21:59)

在成都世界大學生運動會首度合作的網球港隊新星黃澤林／王康怡，今午在混雙4強激戰1小時44分鐘下，在決勝盤「搶十」不敵國家隊組合金雨全／湯千慧，但仍助香港網球隊連續3屆世大運收穫銅牌。

明報記者 許嘉明 成都直擊

港將黃澤林伙王康怡在混雙連過兩關，殺入4強面對中國隊身高逾1.9米男將金雨全，以及身高逾1.8米的湯千慧，雖然身形輸蝕，但二人未落下風，且在對方頭兩個發球局皆打到「刁時」僅僅錯失破發機會。雙方得分梅花間竹，戰至第12局，港隊有王康怡在網前救險球，黃澤林在底線重板抽擊，再迫使對方回球失誤，終成功破發，以7：5先拔頭籌。

及至次盤，王康怡在第3局丟失發球局，雖然港隊隨即破發，加上黃澤林連番發球直接得分（Ace），一度反超3：2。不過，王康怡在第7局被破發，港隊終負4：6，盤數被扳平1：1。港隊在決勝盤「搶十」時，雖有王康怡網前截擊得手先開紀錄，但隨後連失6分，再輸5：10，無緣決賽。

網球港隊連續3屆世大運皆有牌落袋，包括黃澤林／王康怡這面混雙銅牌、2019年張瑋桓在女單、雙打贏得雙銅，以及2017年楊柏朗／黃俊鏗的男雙銅牌。黃澤林和王康怡均表示尚算滿意表現，因兩人合作時間尚淺，但已在賽場上搏盡，「對手配合很好，感覺是合作多時的拍檔，我們很多地方都可以做好少少，但打波就是這樣，尤其是雙打最後一盤得10分，是不容易的」。

王康怡坦承在「搶十」初段出現失誤，並一度為之生氣，「10分通常一開頭比較重要，我在1：1時有球窩利失誤，我有點生氣，但最後是可以調整過來」。黃澤林續指，「剛才打得很近，我們當然想要獲得更多，但我們已享受比賽過程，希望下次有機會再夾」。

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