轉會︱曼聯7200萬鎊收購丹麥前鋒賀隆特　簽約5年 (20:34)

曼聯在友賽朗斯前官宣今夏第3簽，以7200萬鎊從阿特蘭大簽入丹麥籍前鋒賀隆特，簽約5年至2028年，賀隆特亦已在奧脫福球場亮相。這名20歲前鋒直言自己是「紅魔」球迷，為夢想成真感興奮，「我從小就是這間偉大球會的球迷，我的夢想是以曼聯球員身分在奧脫福比賽，很興奮能有機會夢想成真，我會用表現報答球會的信任」。惟據報賀隆特在阿特蘭大季前集訓期間受傷，需要數星期回復比賽狀態。

在失去賀隆特後，阿特蘭大準備以2500萬歐元（約2.1億港元）從韋斯咸簽入意大利籍前鋒施卡馬卡，亦會從AC米蘭外借比利時籍翼鋒基迪拿尼。

而曼城同日以7700萬鎊從RB萊比錫簽入克羅地亞籍中堅加華度爾。這名21歲中堅於2021年加盟RB萊比錫，兩年間為球會上陣87場並攻入5球，並贏得兩次德國盃。

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