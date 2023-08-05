成都世大運︱港隊女重團體賽僅負韓國16強止步　陳祉澄自責落淚獲隊友鼓勵 (14:25)

明報記者 許嘉明 成都直擊

日前在女子重劍個人賽奪金的佘繕妡，今伙隊友陳渭泠、陳祉澄及黃琛之轉戰團體賽，並於16強鬥韓國隊。陳渭泠及佘繕妡在頭兩局助港隊領先8：3，陳祉澄隨後面對Kim Chearin負4：11，港隊即跌入下風。

一班港將積極為隊友打氣，在另一場館完成團體賽的男子佩劍隊和特意前來觀賽的女子佩劍隊，也趕來為女子重劍隊助威。陳祉澄完成第7局並落後24：29，緊接登場的陳渭泠將分差縮窄至4分。守尾門的佘繕妡在決勝局初段失手，一度落後33：40，但她在教練和隊友提場下明顯加快節奏搶攻，最後1秒追至40：41，惟為時已晚，放手一搏仍未能扳平，終以40：42告負。

佘繕妡提到自己在世界賽團體賽首戰對摩洛哥時，也試過擔起守尾角色，她直言在決勝局落後甚多，也從未想過放棄，「即使分差很大，我都想追，因為未試過就不會知道結果；最後1秒差1分，我都想追下去」。她在世界賽個人賽殺入頭16，世大運個人賽封后，難免成為其他對手的研究目標，她期望自己在關鍵時刻更謹慎，「最近好多對手衝住我打，己隊落後且時間無多之下，我要更謹慎打每一劍。我會再練習，這對將來亦有幫助」。

陳渭泠也期望自己挺身而出，為港隊承擔更多，又指10分滿分的話，自己只得7分，「韓國隊的優勢是穩守突擊，當我們隊落後時，就會受到更大壓力。雖然我在劍道上很多郁動，但可以打得更主動，把握力也要改善」。

陳祉澄在賽後自責落淚，接受訪問時哽咽地說：「我較少機會打團體賽，我盡量不想失分影響隊友，她們追得好辛苦。但我一開始好多失誤，心態不好下失分，對不起她們。」不過，港隊眾將面對逆境，仍不斷鼓勵彼此，她們異口同聲指有隊友的支持，會增添更大動力，佘繕妡笑言「我一直聽到她們報時和打氣，我很享受這個氣氛，讓我知道她們支持我」，而陳渭泠則指每名劍手所需也不一樣，故良好溝通也是團隊合作一環。

至於男子佩劍隊主將周頌羲因膝傷提前返港，重劍手楊鈞培被臨時頂上，伙陳樂熹及張愷駿出戰團體賽16強，終以22：45負匈牙利隊。

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