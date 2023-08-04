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成都世大運︱張家朗認好勝心戰勝疲累終摘金　樂見佳績推動香港劍擊發展 (23:29)

港隊今（4日）在成都世大運再創歷史，男花「劍神」張家朗在個人賽過關斬將，4強在「內訌」戰擊敗蔡俊彥後，決賽再以15：12勇挫法籍劍手，以全勝姿態封王；加上蔡俊彥的銅牌，港隊在今屆世大運累積得3金1銀5銅，刷新單屆最多金牌紀錄。張家朗賽後直言因時差感覺疲累，但因好勝拒絕言棄，終締個人最佳賽季成績。

明報記者 許嘉明 成都直擊

張家朗在小組賽6戰全勝，列2號種子在首圈輪空，隨後連挫中華台北、匈牙利及法籍劍手，再於4強險勝隊友蔡俊彥。及至決賽，世界排名第7的港將開局落後，但隨後反超13：12完首局，他在次局連奪兩分，以15：12勇挫法國隊的Pierre Loisel，全勝封王。張家朗就讀的香港浸會大學，以及文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦有在網上發文道賀。

繼佘繕妡日前在女子重劍個人賽奪金，張家朗和蔡俊彥在男子花劍個人賽穿金掛銅，令今屆港隊得3金1銀5銅，刷新單屆最多金牌紀錄。張家朗和蔡俊彥完成意大利世界賽後，本月1日趕到成都，他賽後坦承仍未調整時差而感覺疲累，但踏上劍道便會全力以赴，「我爭勝心強，不喜歡輸。雖然一開始感覺得累，但見對手認真準備，我也不可以輸蝕，要盡全力衝」。

提到4強的港隊「內訌」，張家朗直言是場硬仗，「我們熟悉彼此，機會也是五十五十，看誰臨場發揮更好」。他放眼下周一（7日）的團體賽，與蔡俊彥、吳諾弘及李逸朗聯手出擊，再爭金牌，「港隊在世界賽有好成績，期望延續這感覺去衝擊世大運獎牌、甚至金牌」。

張家朗今季多次獲獎，包括3月巴黎世界盃掛銅，3月釜山大獎賽及5月墨西哥世界盃摘銀，他直言此為生涯最佳賽季，「今季算是PB，雖然亞洲賽有點可惜，世界賽前8不能延續上屆銅牌，但總括而言這算是我職業生涯最好成績。我在季中間經歷波折，覺得自己打得不好，但自己可以調節到心態，也是一件有成功感的事」。

張家朗在東京奧運奪金後，令香港出現劍擊熱潮，他也樂見自己有助劍擊發展，「劍擊不像籃球、足球般熱門，很開心令港人投入劍擊」。他更提到接下來的目標，「東京奧運後，我的目標是世界賽冠軍，我在去年得銅牌、今年頭8，而明年沒世界賽，所以我下個目標就是巴黎奧運」。

至於4強止步摘銅的蔡俊彥，直言昨晚失眠而且依然抱恙，故今日不在狀態，「我今日覺得很疲累，因昨晚失眠、左眼發炎並且昨日仍難以張開，幾星期前的感冒仍未痊癒，所以一直不在狀態」。不過，對於第3次出戰世大運終獲獎牌，他笑言鬆一口氣。

提到4強在港隊「內訌」戰落敗，蔡俊彥也未有氣餒，「我處理關鍵時刻仍未夠好，他（張家朗）的實力很強，但只要我出盡全力，就會和他的距離很近，甚至有機會贏」。其他港將李逸朗止步16強，吳諾弘則首圈「決一劍」飲恨出局。

女子佩劍方面，梁洛文、朱詠翹和劉穎怡出戰個人賽，前兩者皆晉級正賽，惟朱詠翹在32強輸一劍出局，梁洛文則止步16強。

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