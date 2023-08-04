成都世大運︱張家朗男花個人賽勇奪金牌　港隊累計3金破歷屆紀錄 (20:04)

明報記者 許嘉明 成都直擊

世界排名第7的張家朗今先於小組賽6戰全勝，被列2號種子的他在首圈輪空，直入正賽32強對中華台北隊的陳奕通，雙方中段一度打成平手，但張家朗末段接連得分，以15：8勝出。隨後他再於16強以15：5輕取匈牙利隊的Andor Mihalyi過關。

8強面對法籍劍手Maximilien Chastanet，雖然賽事因器材問題延誤多時，但仍無礙張家朗以12：9再下一城，與港隊隊友蔡俊彥會師4強。

張家朗與蔡俊彥自2018年世界賽後第2次在國際大賽交手，前者開賽初段便佔得優勢，首局領先11：9。雖然蔡俊彥在次局一度追至11：12，但末段張家朗打出3：1攻勢，以15：12拿下勝利，躋身決賽，而蔡俊彥則摘下銅牌。

決賽面對另一法籍劍手Pierre Loisel，張家朗初段落後，一度被拉開至8：11，但這名東京奧運金牌得主及時發力，擊出4：1攻勢扳平，加上對手再因「兩黃一紅」被罰1分，令他反超13：12。次局家朗主動出擊，把握對手表現下滑一舉再連奪兩分，終以15：12取下勝利，摘下個人首面世大運金牌，不但是劍擊隊今屆第2金，更令港隊累積3金，寫下隊史歷來最佳成績。

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