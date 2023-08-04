成都世大運︱黃澤林王康怡混雙殺入4強　篤定為港網摘今屆首牌 (17:57)

明報記者 許嘉明 成都直擊

隨着單打及女雙項目相繼下馬，黃澤林與王康怡的混雙組合成為今屆香港網球隊爭牌最後希望。二人今面對澳洲隊組合Joshua Charlton／Amy Stevens，成功把握兩盤各一次破發機會，最終花1小時09分鐘以直落兩盤6：4、6：3擊敗對手，殺入明天的4強。

黃澤林坦言對自己意義重大，亦達成了今屆爭牌的目標，有信心明日再下一城爭入決賽，但認為不論最終成績如何，至少他與Cody已搏盡無悔。而他又不忘感激現場球迷的打氣聲，笑指他們的支持令自己更有動力去爭勝。

至於王康怡則坦言日前在女雙8強止步留憾，是役取勝能為香港網球隊摘下獎牌，心情難免激動，又認為她與Coleman的磨合漸入佳境，盼於4強放下壓力再爭佳績。

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