明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

亞運︱壁球港隊衝擊5項獎牌　新增混雙加強互補　今夏加操體能迎頻密賽程 (19:25)

香港壁球隊杭州亞運成員今午（4日）在香港體育學院見傳媒分享備戰情况，今屆派出4男4女出戰5個項目，包括新增混雙項目，8名港將均需兼顧兩項的頻密賽程下，今夏加強了體能訓練，務求在5項戰線衝擊獎牌。

港隊在杭州亞運5個壁球項目上，由劉子均與梁子軒出戰男單，再伙拍鄧銘漮與黃祉謙戰男團；何子樂與陳善鈺出戰女單，聯同湯芷穎及李嘉兒爭女團衛冕。新增的混雙項目由鄧銘漮／湯芷穎、黃祉謙／李嘉兒出戰。總教練鄭培德（Peter Genever）表明，5個項目都會以爭獎牌為目標。每人均需兼顧兩項應付10天賽程，先團體再戰單打，梁子軒透露總教練已作針對部署，今夏集訓着重加強體能，之後再作技術調整。

至於新增的混雙項目，港隊兩對組合去年曾戰雙打世界賽，而6月底的杭州亞運測試賽均在8強止步。李嘉兒認為從中汲取經驗，與拍檔知道如何改善及加強溝通；鄧銘漮稱經過近半年磨合，默契和戰術都有很大進步，「最重要是拍檔之間的互補」。

壁球港隊自1998年曼谷亞運首設壁球項目以來，每屆均有獎牌，如2018年上屆雅加達亞運勇奪2金2銀，歐鎮銘與李浩賢包辦男單金、銀牌，女團更歷史性奪金。女團金牌成員何子樂和李嘉兒，在兩名師姐歐詠芝及陳浩鈴均已退役，今屆聯同2014年仁川亞運女團銅牌得主湯芷穎，以及新科亞洲賽冠軍陳善鈺出戰。何子樂稱目標會在兩項衝擊獎牌，暫不多想獎牌顏色，先專注表現，「上屆我們不是團體頭號種子，最終臨場發揮得好而贏到金牌，經過5年無論我們還是其他對手人腳都已經不同」。湯芷穎也稱壁球打法隨年不斷轉變，不會刻意比較往屆成績，「無論成績怎樣，我們表現只是要對得住自己」。年僅21歲的陳善鈺稱剛於6月在主場亞洲賽奪金是強心針，惟承認首戰亞運會感緊張，期望以「贏每一場、打好每一場」的心態應對。

男隊方面，在葉梓豐、李浩賢和歐鎮銘掛拍後，上屆男團銀牌成員只餘梁子軒，聯同在2014年一屆贏得男團銅牌的鄧銘漮再戰亞運，劉子均與黃祉謙則首度參賽。剛於6月亞洲賽奪銅的梁子軒透露，稍後會離港參加不同國際賽備戰，會平常心應對亞運，「波是圓的，一場比賽咩都有可能，最大敵人是自己，只要做好自己，任何事都有可能發生」。

香港壁球隊亞運代表名單

男子隊

單打及團體賽：劉子均、梁子軒

混雙及團體賽：鄧銘漮、黃祉謙

女子隊

單打及團體賽：何子樂、陳善鈺

混雙及團體賽：湯芷穎、李嘉兒

相關報道：成都世大運︱黃澤林王康怡混雙殺入4強　篤定為港網摘今屆首牌

相關報道：成都世大運︱張家朗男花個人賽晉級4強 與蔡俊彥上演港隊「內訌」爭入決賽

相關字詞﹕體育 亞運 杭州亞運 壁球 港隊 編輯推介 何子樂 陳善鈺 劉子均 梁子軒 李嘉兒 湯芷穎 鄧銘漮 黃祉謙

上 / 下一篇新聞