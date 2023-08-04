亞運︱壁球港隊衝擊5項獎牌　新增混雙加強互補　今夏加操體能迎頻密賽程 (19:25)

港隊在杭州亞運5個壁球項目上，由劉子均與梁子軒出戰男單，再伙拍鄧銘漮與黃祉謙戰男團；何子樂與陳善鈺出戰女單，聯同湯芷穎及李嘉兒爭女團衛冕。新增的混雙項目由鄧銘漮／湯芷穎、黃祉謙／李嘉兒出戰。總教練鄭培德（Peter Genever）表明，5個項目都會以爭獎牌為目標。每人均需兼顧兩項應付10天賽程，先團體再戰單打，梁子軒透露總教練已作針對部署，今夏集訓着重加強體能，之後再作技術調整。

至於新增的混雙項目，港隊兩對組合去年曾戰雙打世界賽，而6月底的杭州亞運測試賽均在8強止步。李嘉兒認為從中汲取經驗，與拍檔知道如何改善及加強溝通；鄧銘漮稱經過近半年磨合，默契和戰術都有很大進步，「最重要是拍檔之間的互補」。

壁球港隊自1998年曼谷亞運首設壁球項目以來，每屆均有獎牌，如2018年上屆雅加達亞運勇奪2金2銀，歐鎮銘與李浩賢包辦男單金、銀牌，女團更歷史性奪金。女團金牌成員何子樂和李嘉兒，在兩名師姐歐詠芝及陳浩鈴均已退役，今屆聯同2014年仁川亞運女團銅牌得主湯芷穎，以及新科亞洲賽冠軍陳善鈺出戰。何子樂稱目標會在兩項衝擊獎牌，暫不多想獎牌顏色，先專注表現，「上屆我們不是團體頭號種子，最終臨場發揮得好而贏到金牌，經過5年無論我們還是其他對手人腳都已經不同」。湯芷穎也稱壁球打法隨年不斷轉變，不會刻意比較往屆成績，「無論成績怎樣，我們表現只是要對得住自己」。年僅21歲的陳善鈺稱剛於6月在主場亞洲賽奪金是強心針，惟承認首戰亞運會感緊張，期望以「贏每一場、打好每一場」的心態應對。

男隊方面，在葉梓豐、李浩賢和歐鎮銘掛拍後，上屆男團銀牌成員只餘梁子軒，聯同在2014年一屆贏得男團銅牌的鄧銘漮再戰亞運，劉子均與黃祉謙則首度參賽。剛於6月亞洲賽奪銅的梁子軒透露，稍後會離港參加不同國際賽備戰，會平常心應對亞運，「波是圓的，一場比賽咩都有可能，最大敵人是自己，只要做好自己，任何事都有可能發生」。

香港壁球隊亞運代表名單

男子隊

單打及團體賽：劉子均、梁子軒

混雙及團體賽：鄧銘漮、黃祉謙

女子隊

單打及團體賽：何子樂、陳善鈺

混雙及團體賽：湯芷穎、李嘉兒

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