成都世大運︱港隊男花4子齊闖正賽　張家朗殺入16強　蔡俊彥李逸朗「內訌」爭入8強 (15:41)

明報記者 許嘉明 成都直擊

港隊前日有佘繕妡在女子重劍個人賽歷史性奪金，剛從世界賽歷史性摘下男花團體賽銅牌的張家朗和蔡俊彥，今伙隊友吳諾弘及李逸朗續爭佳績。

世界排名第7的張家朗在小組賽6戰全勝，列2號種子在首圈輪空，直入正賽32強對中華台北隊的陳奕通，雙方中段一度打成平手，但張家朗末段接連得分，以15：8勝出，晉級16強鬥匈牙利隊劍手。

蔡俊彥在小組賽得4勝2負，晉級正賽首圈以15：8輕取波蘭籍對手Mateusz Kozak，32強跟日籍好手伊藤拓真一直拉鋸，終以15：13險勝過關。

李逸朗則在小組賽以5勝1負直入32強，並以15：7挫烏茲別克隊的Ilyas Molina，晉級後將與蔡俊彥會師16強上演港隊「內訌」戰。

至於吳諾弘在64強則不敵烏茲別克隊的Ilyas Molina，這名港將初段大幅落後3：8，但奮戰扳平14：14；最終「決一劍」飲恨，無緣晉級。他賽後表示受右手傷患影響表現，「今次世大運前的練習次數較少，我覺得今次比賽熟練程跟以往有些少差別。而且傷患導致我在決策上有好大限制，自己都有些機會把握不到」。

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