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成都世大運︱黃培燊男子200蛙闖複賽取第9　無緣殺入決賽 (20:14)

香港泳將黃培燊今（3日）在成都世界大學生運動會一日雙賽，他上午在男子200米蛙泳初賽先以總成績第10晉級，傍晚在複賽再度推快時間，以2分15.07秒排第9，與決賽席位擦肩；至於世績保持者覃海洋則未逢敵手，以首名晉級。

明報記者 許嘉明 成都直擊

黃培燊坦承一日雙賽令體能吃不消，但他此前曾到昆明集訓並提升有氧能力，他認為游出今季最佳時間亦算合格，「我在今年元旦確診，世大運游出今季最佳，距離個人最佳成績（PB）只差兩秒左右」。他又提到賽前有信心可入複賽，但對未能入決賽感可惜，「我的PB在參賽名單中排第12，正常發揮也可入複賽，但我出戰兩場後感到疲倦，因為我不像其他泳手可留力，每槍都要盡力游」。

世界紀錄保持者、中國隊「新蛙王」覃海洋，在200米蛙泳複賽以2分10.16秒排首名，捷克隊泳手則游出2分13.61秒排第8，以1.46秒力壓黃培燊搶走決賽最後一席。黃培燊不諱言感到可惜，「我在世大運的目標是在200蛙入決賽，可惜失敗了。因為體院有運動員等級，我現在只是成年組，若在這項入決賽可升至精英C級， 我想升職加人工」。

黃培燊日前與港隊隊友關鵬、簡綽桐及何南慧出戰男女子4×100米混合泳接力，眾人合力躋身決賽得第8，黃培燊笑言滿意該仗發揮，「我很長時間沒游接力了，能入決賽非常好，但我已將自己的成績放一邊，想好好享受和隊友一起游的經歷」，他表示下周一（7日）仍會出戰男子4×100米混合泳接力，故此需養足精力。黃培燊稍後幾到美國印第安納大學升學，他期望到到新環境、遇到新隊友，可以繼續尋求突破，並好好備戰杭州亞運。

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