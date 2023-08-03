美職︱美斯登陸美國3場入5球領軍闖盃賽16強　入球後向愛兒模仿Marvel英雄 (18:30)

美斯繼上月22日處子戰直入罰球絕殺，上周三再兩射一傳協助大勝，助國際邁阿密晉身32強，他今仗面對奧蘭多城，開賽7分鐘於門前無人看管下先開紀錄，雖然在21分鐘從後撞到對手而被罰來到美職的首面黃牌，不過在72分鐘同樣門前抽射得手梅開二度，以3：1挫奧蘭多城。而美斯的巴塞隆拿前隊友佐迪艾巴於64分鐘後備入替，完成加盟後首仗，加上踢足全場的布斯基斯，3名前巴塞球星再度並肩作戰。國際邁亞密將於下周一出戰16強對FC達拉斯。

值得一提是，這名阿根廷球王繼上仗入球後，向場邊的兒子模仿Marvel漫威超級英雄雷神的動作，今仗攻入首球後，再次模仿另一超級英雄黑豹的經典動作，雙手交叉放在胸前。而美斯連續3仗建功，亦以186分鐘成為美職聯自1996年成立以來，用最少時間入5球的球員。在下半場初段踢成1：1時，更讓予親自博得12碼的隊友祖斯夫馬天尼斯操刀的舉動，賽後獲隊友讚賞。後衛耶迪連認為，美斯為全隊球員帶來信心，「大家都知道在比賽遇到困難時可傳給他」。

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