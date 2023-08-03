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英超︱阿仙奴車路士開季前受傷患打擊　捷西斯料缺陣數周　尼干古勇戰傷出 (17:15)

新一季英超將於下周六（12日）開鑼，英超倫敦雙雄於開季前夕受到傷患打擊。阿仙奴今晨（3日）出戰酋長盃，戰至互射12碼以5：4擊敗法甲球隊摩納哥，近5屆4度在主場捧盃而回。不過，領隊阿迪達賽後證實，是役未列大軍的前鋒加比爾捷西斯因傷需缺陣數周，無緣開季連場大戰；另邊廂，車路士在美國友賽多蒙特時，亦有新加盟的鋒將尼干古勇戰受傷。

捷西斯上季由曼城轉投阿仙奴後，曾在去年底世界盃歸隊後因膝傷缺陣了逾兩個月共15場賽事。阿迪達證實這名26歲巴西國腳膝傷舊患復發，承認對球隊迎接開季構成一定打擊，「他膝蓋有些不適，與之前傷患有關，今早臨時做了小手術，並非大問題，但我認為要休息數星期」。離英超開季還有一星期多，這支上季亞軍除了已有翼鋒布卡約沙卡因病缺陣酋長盃，如今據報捷西斯要休戰6周，不但錯過下周日社區盾大戰曼城，預計還有缺席開季頭5輪聯賽，包括9月3日主場惡鬥曼聯。「兵工廠」正前鋒位置仍有尼基迪亞、新加盟的夏維斯以及李安度杜沙特可串演，至於巴洛貢正受國際米蘭垂青，阿迪達亦暗示這名上季借至法甲蘭斯的美籍前鋒已不在其計劃內。

賽事方面，阿仙奴在主場出戰酋長盃，前帥雲格現身擔任嘉賓，親自為以其肖像高舉英超獎盃動作的新建銅像揭幕。兵工廠於31分鐘先被摩納哥中場尤索夫科芬拿頭槌攻破大門，是役擔任隊長的尼基迪亞於完半場前扳平，法定時間踢成1：1，需互射12碼分勝負，最終阿仙奴門將蘭斯達爾在第5輪撲出日籍鋒將南野拓實的主射，贏5：4捧盃。

另邊廂，車路士在芝加哥友賽於完場前以1：1逼和多蒙特，在5場季前熱身賽保持不敗，然而新加盟的進攻主力尼干古在上半場22分鐘勇戰受傷要被換離場，其後在場邊被發現其左膝要敷冰袋治療，領隊普捷天奴稱未知此子傷勢有多嚴重，要待球隊返回英國後再做詳細檢查。這名25歲法國國腳今夏加盟後在熱身賽5場入3球，「藍戰士」新季英超首仗將於本月13日主場大戰利物浦。

至於祖雲達斯在美國以3：1擊敗皇家馬德里，當中受車路士垂青的前鋒杜辛華荷域於完場補時階段攻入埋齋一球。據報「斑馬軍團」已跟車路士前鋒盧卡古達成個人條款協議，將簽約3年。祖雲希望盧卡古這宗轉會，以華荷域互換球會再收取4000萬歐元（約3.42億港元）轉會費，但能否成事仍取決於車路士意願。

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