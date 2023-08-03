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成都世大運︱黃澤林王康怡網球混雙闖8強　距獎牌一步之遙　雙方滿意首搭檔火花 (19:18)

香港網球手黃澤林及王康怡今日（3日）在成都世界大學生運動會首度合作參賽，兩人在混雙16強以直落兩盤擊敗捷克隊，晉級後於8強鬥澳洲隊。若然兩人再下一城殺入4強，在不設銅牌戰下可踏上頒獎台，為香港網球隊繼2017及2019年後再於世大運贏得獎牌。

明報記者 許嘉明 成都直擊

黃澤林日前在男單32強大熱倒灶，王康怡則於昨日因身體不適在女單棄權，今早伙梁筠彤出戰女雙8強鬥日本隊，激戰1小時20分後以盤數1：2落敗，與獎牌擦肩。不過，兩人聯手出戰混雙16強時打出氣勢，在一發得分率高逾8成，加上4次打破對方發球局下，以直落兩盤6：1、6：3擊敗捷克隊的Jan Jermar/Anastasia Polach。

黃澤林和王康怡在賽後異口同聲表示，很高興有機會與對方在大賽出戰混雙，又認為彼此磨合順利。黃澤林說：「我們細個一起練習，但一直沒機會合打混雙，好開心可以跟她打國際大賽，並於第一場取勝。我打到應有水準，開波接發都好重要，也要幫Cody補位」。王康怡滿意兩人合作首戰表現，又稱「我在網前反應不錯，做到女將的本分，其他事就交給Coleman」。19歲的黃澤林比王康怡年輕兩載，但他笑言：「男生要挺身而出，只要Cody做好本分，其他就交給我」。

王康怡透露昨身體不適乏力，因決定棄戰女單，休息一晚後已恢復不少。她又提到今早在女雙8強落敗感覺難受，仍要收拾心情應付混雙。黃澤林也指男單32強止步有影響心情，「我不算打得好，但不要緊，好彩今次還有混雙。雖然今站 壓力不小，發揮不太好，但都當是教訓，始終我第一次參加大型比賽」。

另外，李芬在女單8強以直落兩盤3：6、5：7負中華台北隊的梁恩碩，無緣獎牌。

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