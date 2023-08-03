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成都世大運︱杜凱琹何鈞傑乒乓混雙4強飲恨　摘銅而回 (13:38)

港隊今早（3日）在成都世界大學生運動會再傳捷報，乒乓球隊的何鈞傑／杜凱琹在混雙8強以直落4強輕取日本隊，晉級4強後雖不敵東道主組合，但在賽事不設銅牌戰下，故何鈞傑／杜凱琹最終摘銅而回，這也是負傷上陣的杜凱琹繼女團摘銅後，在今屆賽事再贏獎牌。

明報記者 許嘉明 成都直擊

杜凱琹昨因右手肘受傷而棄戰女單，她在今早「紮住上」，伙何鈞傑出戰混雙8強鬥日本隊的横谷晟／木村香純。兩名港將未受太大考驗，僅花36分鐘便以直落4局11：8、11：8、11：5、11：6勝出，晉級4強，兩人獲勝一刻振臂歡呼，隨後相擁慶祝。

港隊在今午1時正跟東道主拍檔薛飛／王曉彤於4強交手，但終以局數0：4告負，摘銅而回。

杜凱琹賽後透露，昨於練習時傷及手肘舊患，因此忍痛放棄女單，「這跟去年世界賽和安曼決賽的傷一樣，我在單打時覺得完全不能堅持下去，因為真的好難受。而且再打下去，可能（世大運的）女雙、混雙，和之後杭州亞運都有影響」。她續指，今日打混雙時仍覺痛楚，但有治療師幫忙，加上冰敷及食藥三管齊下，仍可繼續出戰女雙及混雙。對於贏得今屆世大運第2面獎牌，杜凱琹坦言開心，並指女雙會繼續伙吳詠琳上陣，「只要上到場，我一定會堅持」。

杜凱琹與何鈞傑自2015年亞青賽後，相隔8年再度合作，後者笑稱磨合不成問題，並於成大運兩周前開始合練，「我們再夾上手算快，因為平時隊內練習會對打，知道對方節奏和打法，而且我們雙打本身已有自己的一套，所以問題不大」。何鈞傑繼續三線出擊，同時兼顧男子單、雙打。

至於港隊組合關文皓／林依諾在另一場混雙8強，以直落4局不敵中國隊的劉丁碩／錢天一，無緣獎牌。

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