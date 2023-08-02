明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

成都世大運︱佘繕妡女子重劍個人賽摘金　寫港劍隊世大運最佳成績 (20:30)

香港女子重劍手佘繕妡今日（2日）在成都世界大學生運動會一路闖關，在女重個人賽4強以15：8力克美籍頭號種子Catherine Nixon，並於決賽以15：6擊敗意籍好手Sara Kowalczyk，不但寫下香港劍擊隊歷年世大運最佳成績，亦為港隊在今屆賽事摘下第2面金牌。

明報記者 許嘉明 成都直擊

佘繕妡在女種個人賽表現出色，小組賽6戰全勝直入32強後，再連挫中國和烏克蘭隊劍手晉級。及至8強，佘繕妡再以一劍反勝意大利隊的4號種子Gaia Traditi，闖4強鬥美籍頭號種子Catherine Nixon。後者為今屆美洲冠軍，世界排名位列第18，初段與佘繕妡不斷拉鋸，港將完成次局後，稍稍領先7：6。

佘繕妡在決勝局幾乎掌控全場節奏，她在穩守突擊下打出一波8：1的攻勢，終以15：8勝出，殺入決賽鬥世界排名第160的意大利籍劍手Sara Kowalczyk，她在另一場4強以15：13擊敗日本隊的寺山珠樹。

在決賽佘繕妡與Sara Kowalczyk早段拉成均勢，但氣勢如虹的阿佘戰至中段將比數拉開，最終輕鬆以15：6擊敗對方，摘下個人及香港劍擊隊在世大運歷來首金，超越2011年港將歐陽慧欣在女子佩劍個人摘銅的成績。

相關報道：成都世大運︱佘繕妡女子重劍個人賽殺入4強穩奪牌 今晚爭入決賽

相關報道：成都世大運︱張溢霖武術散打8強止步 與獎牌擦肩

相關報道：成都世大運︱體操港將陳卓琳訓練頸部受傷送院 遺憾退賽盼趕及征戰亞運

相關字詞﹕體育 編輯推介 成都世大運 世大運 大運會 成都 佘繕妡 重劍

上 / 下一篇新聞