成都世大運︱佘繕妡女子重劍個人賽摘金　寫港劍隊世大運最佳成績 (20:30)

明報記者 許嘉明 成都直擊

佘繕妡在女種個人賽表現出色，小組賽6戰全勝直入32強後，再連挫中國和烏克蘭隊劍手晉級。及至8強，佘繕妡再以一劍反勝意大利隊的4號種子Gaia Traditi，闖4強鬥美籍頭號種子Catherine Nixon。後者為今屆美洲冠軍，世界排名位列第18，初段與佘繕妡不斷拉鋸，港將完成次局後，稍稍領先7：6。

佘繕妡在決勝局幾乎掌控全場節奏，她在穩守突擊下打出一波8：1的攻勢，終以15：8勝出，殺入決賽鬥世界排名第160的意大利籍劍手Sara Kowalczyk，她在另一場4強以15：13擊敗日本隊的寺山珠樹。

在決賽佘繕妡與Sara Kowalczyk早段拉成均勢，但氣勢如虹的阿佘戰至中段將比數拉開，最終輕鬆以15：6擊敗對方，摘下個人及香港劍擊隊在世大運歷來首金，超越2011年港將歐陽慧欣在女子佩劍個人摘銅的成績。

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