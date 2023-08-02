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意足︱意軍門神保方將宣布掛靴　結束28年職業生涯　奪標無數留憾歐聯 (19:14)

意大利傳媒今日（2日）報道，現年45歲的意大利隊傳奇門神保方，將於日內宣布掛靴，結束長達28年的職業生涯。以往因把守最後一關的保方在門前力挽狂瀾，被香港的意大利和祖雲達斯球迷創作「保方保方，保住後方」的口號亦將成為絕響。

兩名意籍著名記者迪馬斯奧及羅曼奴今均報道，近兩季重返母會帕爾馬征戰意乙的保方，將於未來數天正式宣布掛靴，結束28季職業生涯。報道稱，這名45歲門將原定明夏才約滿，據說還收到來自沙特聯球會的大合約，但他過去一年受傷患困擾，加上帕爾馬上季在升班附加賽落敗，無緣重返意甲，因此其經紀人將與會方傾談提早解約。 意媒稱，保方退役後可能重返意大利國家隊，接替今年初因病離世的已故名宿維埃里的領隊一職，以輔助主教練文仙尼。

保方在28年職業生涯共上陣975場比賽，只效力過3間球會，分別為帕爾馬、祖雲達斯及巴黎聖日耳門，是目前意甲上陣次數（657場）、最多不失球場數（299場）及最長不失球時間（974分鐘）紀錄保持者，亦以門將身分贏過歐洲足協足球先生，以及在2017年以39歲之齡，當選國際足協及意甲的年度最佳門將。這名「不老傳說」於1995年17歲時在帕爾馬出道，2001年以破當年門將轉會費紀錄的5288萬歐元（約4.5億港元）轉投祖雲達斯，在「斑馬軍團」累計19季贏得22項錦標，包括10次意甲冠軍、5次意大利盃及6次意大利超級盃，亦以685次成祖雲歷來上陣次數第2多球員，僅次於另一名宿迪比亞路；在2018／19年以40歲之齡以自由身加盟巴黎聖日耳門（PSG）一季，贏得法甲冠軍後，再先後回歸祖雲及帕爾馬，上季受腳傷困擾只上陣19場。然而，保方在祖雲於2003、2015及2017年3屆歐聯決賽均屈居亞軍，分別敗予AC米蘭、巴塞隆拿和皇家馬德里，成為球會生涯最大遺憾。

國家隊方面，保方5次參加世界盃決賽周及4次出席歐洲國家盃，當中在2006年德國世盃7仗只失2球姿態高舉大力神盃，亦以176次上陣，是意軍目前上陣次數最多球員，2010年起出任國家隊隊長8年，其後在2012年歐國盃得亞軍，2010及14年世盃均分組賽出局，18年世盃外附加賽不敵瑞典隊，無緣決賽周後宣布退出國家隊。隨着保方掛靴，也代表意大利隊2006年世盃冠軍成員悉數退役。冠軍成員之一、現已執教的派路昨在社交網發文，形容這名昔日戰友是「球壇的超人」，又稱與保方做隊友的時光，是他生命中最美好的歲月。祖雲的意軍後衛邦路斯也向保方致敬，形容對方是獨一無二的存在。

保方（Gianluigi Buffon）檔案

出生日期：1978年1月28日（45歲）

出生地：意大利卡拉拉

身高／位置：1.92米／門將

總上陣次數：28季975場

效力球會（年期）　上陣場數　錦標

柏爾馬（1995-2001、21-23年）　265　1次歐洲足協盃、1次意大利盃、1次意大利超級盃

祖雲達斯（2001-2018、19-21年） 685　10次意甲、1次意乙、5次意大利盃、6次意大利超級盃

巴黎聖日耳門（2018-19年） 25　1次法甲、1次法國超級盃 

國家隊上陣（1997-2018年）：176場

曾參加大賽： 5屆世界盃（1998、2002、2006、2010、2014）、4屆歐洲國家盃（2004、2008、2012、2016）

錦標：1次世界盃（2006）

個人主要榮譽：

1次歐洲足協足球先生（2002-03）

1次意甲足球先生（2016-17）

13次意甲年度最佳門將

1次世界盃耶辛獎

年度最佳陣容：1次世界盃、3次國際足協、5次歐洲足協、2次歐聯、5次意甲

紀錄：

上陣次數最多：意甲（657場）、意大利隊（176場）

意甲最長不失球時間：974分鐘（2015-16年）

相關字詞﹕體育 意甲 保方 意大利隊 祖雲達斯 帕爾馬 巴黎聖日耳門 世界盃 歐聯 意乙

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