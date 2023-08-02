女足世界盃︱中國隊出局主將王霜認「不是好榜樣」　巴西隊無緣16強老將瑪達留憾 (20:28)

中國女足今屆僅入兩球，均只是王霜射入的12碼，這名28歲前鋒賽後哽咽，承認她們不是好榜樣，「我們不是特別好的榜樣，希望未來孩子們能夠踢出更精彩的足球，國內的教練們能夠培養出更多真正會踢球的下一代，讓她們在未來代表國家隊比賽不至於這麼狼狽」。王霜又慨嘆中國女足比任何一個國家隊的運動員都練得辛苦和付出得多，卻未能取得好成績。

對於分組賽出局，曾效力巴黎聖日耳門、現於美國聯賽落班的王霜認為不是一件壞事，「出線又能怎樣？就讓大家看到我們跟英超隊伍和美國等強隊的差距」。她亦稱讚在C組3戰全勝強勢入16強的日本女足，「看看日本隊是怎樣踢，她們為什麽能夠在換了一批球員後，DNA仍然沒有變，而且越來越好」。有內地網民認同王霜的說法，稱「實話太刺耳」，但亦有網民擔心她會被中國足協秋後算帳。

另外，巴西隊今晚在F組分組賽尾輪0：0悶和牙買加隊，分組賽1勝1和4分排第3出局，37歲名將瑪達世盃最後探戈在此止步。同組榜首的法國隊以6：3擊敗巴拿馬隊後得7分，與次名5分的牙買加隊攜手出線。G組的南非隊今午以3：2反勝意大利隊，以1分壓過對方次名出線，16強對荷蘭隊；瑞典隊以2：0挫阿根廷隊，3戰全勝得首名，將與美國隊爭入8強。

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