成都世大運︱佘繕妡女子重劍個人賽殺入4強穩奪牌　今晚爭入決賽 (17:18)

明報記者 許嘉明 成都直擊

港隊女重由佘繕妡領銜出擊，她與隊友陳渭泠、陳渭泠、陳祉澄和黃琛之由小組賽打起，她以6戰全勝5號種子並於64強輪空，32強以15：7輕取東道主劍手施悅馨，16強鬥烏克蘭隊的Yeva Mazur時，對手因消極進攻被判黑牌，港隊領先3：2下勝出。

佘繕妡在8強面對意大利隊的4號種子Gaia Traditi，後者世界排名第35，曾於今年5月的阿聯酋站女重世界盃贏得銅牌。港將甫開局即處陷入劣勢，打到決勝局落仍落後9：12。不過，佘繕妡臨危不亂，一直沉着應戰並扳平14：14，她最後衝前搶攻奠勝，以15：14絕地反勝，闖入4強。她在獲勝後放聲吶喊，難掩興奮，看見香港傳媒後又連聲道「嚇死我喇」，她在4強將鬥美籍頭號種子Catherine Nixon。

武術隊在頭兩日賽事共奪1金1銀2銅，加上乒乓女團摘銅，港隊已刷新單屆世大運最多獎牌數量；如今佘繕妡肯定能踏上頒獎台，令紀錄進一步刷新。值得一提的是，劍擊隊此前在世大運最好的成績，是歐陽慧欣在2011年的女子佩劍個人摘銅。

其他港將方面，陳渭泠和陳祉澄皆於64強止步，前者以11：15不敵新加坡籍劍手，後者則以8：15負匈牙利隊對手，而黃琛之則止步小組賽。

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