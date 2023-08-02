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長跑︱紀嘉文10月出戰50公里越野跑　寓賽於操備戰年底歐洲賽 (17:40)

第二屆「COROS SPARK 100」山賽跑將於下月30日至10月3日舉行，賽會今午（2日）於旺角舉行記者會邀請多名本地跑手分享，當中前香港馬拉松紀錄保持者紀嘉文希望透過今次參加兩項賽事寓賽於操，備戰年尾在歐洲的比賽。

賽事設有10公里及半馬路跑、50及100公里越野跑，10公里及半馬將於9月30日早上舉行，同樣由西貢北潭涌起步，經萬宜水庫再折返；50公里越野跑將於10月2日早上進行，由沙田坳燒烤區跑至北潭涌；100公里越野跑則10月1至3日舉行，由衛奕信徑終點南涌跑至北潭涌。即日起可到賽事官網報名。

在今年初渣馬男子全馬贏得本地跑手冠軍的紀嘉文，將參加賽事的10公里路跑及50公里越野跑，而上月在澳洲黃金海岸馬拉松打破香港青年半馬紀錄的鄭文皓及山賽好手黃浩聰亦會參加10公里路跑。

紀嘉文自4月參加完荷蘭鹿特丹馬拉松後便休息至今，他認為這次比賽有助他備戰年底11及12月到歐洲的比賽，賽事對他來說是個挑戰，「因為要上落樓梯及斜路，加上有泥路，所以跑山路賽要求的體能和技術比較高，加上要自己攜帶補給和水袋，所以我現在已開始山路的練習，嘗試背水袋及跑泥路，適應比賽環境」。由於明年渣馬是馬拉松亞洲賽，紀嘉文希望成績可名列前茅，亦笑稱40歲前都會繼續參加渣馬。

同屬長跑好手的鄭文皓則認為是次比賽起步時間較晚，路程較多斜路，所以跑法會較以往保守，會根據後半路段的體能狀况，才決定何時衝刺。而黃浩聰則會下月先赴意大利跑330公里的山賽，為免恢復不及，因此今次只參加10公里路跑。

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