明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

成都世大運︱港羽混合團體賽8強止步　與獎牌緣慳一面 (23:11)

香港羽毛球隊今（1日）在成都世大運出戰混合團體賽8強，惟眾將力戰下以場數1：3負馬來西亞隊，無緣為港羽摘下史上首面世大運獎牌。

明報記者 許嘉明 成都直擊

港隊日前在C組挫德國及愛沙尼亞隊，僅負中華台北隊下，以次名晉級8強。由於團戰賽不設銅牌戰，若此役勝出即可踏上頒獎台。

港隊在第1場混雙派出楊盛才／傅智恩，與大馬的黃天啟／蕭皓珊鬥得激烈，連續兩局以18：21、17：21告負。馬子雪在第2場女單緊接為港隊上陣，但較多失誤下以0：2負葉睿晨。

麥栢毅在第3場關鍵的男單建功，以21：16、21：11力挫對手，為港隊追回場數1：2。曾曉昕／尤漫瑩隨後在女雙以直落兩局負張樂絢／黃琪媗，港隊終無緣4強，並與獎牌擦身而過。

另外，網球隊在同日有王康怡／梁筠彤在女雙16強苦戰3盤，反勝捷克隊晉級，將鬥日籍組合爭入4強。

游泳方面，何肇倫和伍棹然在男子50米蝶泳，分別游出24.50秒和24.56秒，分列19和20；關鵬在男子100米背泳以56.64秒完賽排25；黃培燊在男子100米蛙泳游出1分02.72秒位列19，眾人均止步初賽。

相關報道：成都世大運︱女乒團體賽4強不敵日本 港隊摘銅仍寫歷史

相關報道：成都世大運︱港乒女團歷史性摘銅 杜凱琹喜見蘇慧音克服傷患再並肩 「激勵我更努力」

其他報道：法甲︱PSG要求麥巴比續約限期已過　未獲回應更須付「忠誠獎金」

其他報道：足球話題︱英超新季修例　補時勢大增　務求提升實際比賽時間

其他報道：女足世界盃︱中國1：6大敗予英格蘭　首在分組賽出局　羅倫占士參與5入球

相關字詞﹕體育 編輯推介 成都世大運 世大運 大運會 成都 田徑 跳遠 100米 陳佩琦 梁筠宜

上 / 下一篇新聞