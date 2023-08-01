成都世大運︱港羽混合團體賽8強止步　與獎牌緣慳一面 (23:11)

明報記者 許嘉明 成都直擊

港隊日前在C組挫德國及愛沙尼亞隊，僅負中華台北隊下，以次名晉級8強。由於團戰賽不設銅牌戰，若此役勝出即可踏上頒獎台。

港隊在第1場混雙派出楊盛才／傅智恩，與大馬的黃天啟／蕭皓珊鬥得激烈，連續兩局以18：21、17：21告負。馬子雪在第2場女單緊接為港隊上陣，但較多失誤下以0：2負葉睿晨。

麥栢毅在第3場關鍵的男單建功，以21：16、21：11力挫對手，為港隊追回場數1：2。曾曉昕／尤漫瑩隨後在女雙以直落兩局負張樂絢／黃琪媗，港隊終無緣4強，並與獎牌擦身而過。

另外，網球隊在同日有王康怡／梁筠彤在女雙16強苦戰3盤，反勝捷克隊晉級，將鬥日籍組合爭入4強。

游泳方面，何肇倫和伍棹然在男子50米蝶泳，分別游出24.50秒和24.56秒，分列19和20；關鵬在男子100米背泳以56.64秒完賽排25；黃培燊在男子100米蛙泳游出1分02.72秒位列19，眾人均止步初賽。

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