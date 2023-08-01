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女足世界盃︱中國1：6大敗予英格蘭　首在分組賽出局　羅倫占士參與5入球 (21:04)

世界排名第13的中國隊今晚（1日）於女足世界盃D組出線生死戰，以1：6大敗予英格蘭隊，3戰一勝兩負排小組第3名出局，亦是中國女足參加女足世盃以來首次在小組賽出局。

是役非勝不可的中國隊於開賽初段便失守，今夏從曼聯免費轉投阿仙奴的阿歷絲雅羅素於開賽4分鐘便替英格蘭隊打開紀錄。26分鐘，羅倫漢普接應隊友直線單刀破網，為英軍擴大領先優勢。羅倫占士於上半場尾段兩度妙射破網，惟其中一球經視像裁判（VAR）覆核後，因攻勢中有球員越位而被推翻。中國女足在上半場未有任何射門，落後0：3。

換邊後，中國隊在57分鐘因露絲布朗絲於禁區犯手球而獲得12碼，現外流美職的王霜操刀中鵠追成1：3，惟及後無以為繼，羅倫占士、嘉兒凱莉及戴莉（Rachel Daly）及後各入一球，中國隊最終以1：6大敗英軍，3戰1勝2負得3分出局，2個入球均只是王霜射入的12碼。中國女足除了2011年一屆無緣決賽周，歷來8屆參加決賽周首次在分組賽出局。

至於車路士右閘列斯占士的胞妹羅倫占士，今仗梅開二度兼助攻「帽子戲法」，帶領英軍在分組賽3戰全勝首名出線，將於16強對B組次名尼日利亞隊。同組的丹麥隊以2：0擊敗海地隊後，以6分次名晉級，將與B組首名的東道主澳洲隊爭入8強。

另邊廂，荷蘭隊以7：0大勝越南隊，壓過同日0：0悶和葡萄牙隊的美國隊，成為E組首名；力求3連霸的美國隊則小組次名晉級。

其他報道：女足世界盃︱日本23%控球率4球完勝西班牙　3戰全勝零失球首名入16強

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