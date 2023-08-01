成都世大運︱陳佩琦梁筠宜女子100米闖複賽　明爭入決賽 (22:24)

明報記者 許嘉明 成都直擊

女子100米初賽共有7組，每組頭3名可以「大Q」晉級複賽。港隊「女飛人」梁筠宜和陳佩琦分途出擊，前者在第3組跑出11.98秒列小組第2，後者則於第6組以11.81秒得首名，順利躋身複賽。

梁筠宜在第3組以0.4秒僅負巴西籍對手，以小組次名晉級。她衝線一刻表現興奮，首次參加世大運的她直言晉級為意料之外，因其個人最佳成績11.69秒在該組只排第4，但對今場成績不太滿意，「11.98秒比我預想中慢，因昨日試場、今日熱身和起跑都覺得狀態不錯，可能因為逆風吧（-1.0）。入複賽有點幸運成分，希望下一槍做好中段加速，跑得更好」。

至於陳佩琦在第6組一直領先，以0.09秒力壓瑞士隊跑手以首名衝線，她賽後透露仍受腳傷影響，故跑出此成績亦算收貨，「我在亞洲賽腳仍有傷，只得兩星期準備世大運，其中一星期用來恢復，另外練了三課。老實說我好擔心，昨日試場仍找不到起跑感覺」。

陳佩琦直言在傷患中學識不能只用死力，「我學會調整節奏，後面跌速不多，後程沒被人追得太多」。她續指，最大願望是維持健康，「我好渴望這一槍，之前一直傷令我沒機會跑單項，亞運也不能跑單項。我有信心可維持穩定發揮，甚至跑得更快，只欠一些機會」。

李康傑及石錦程於男子100米初賽亮相，先有李康傑在第5組帶傷出戰跑出11.63秒，石錦程在第7組則跑出10.69秒，兩人皆未能以小組前兩名出線。馬穎雯則於女子400米欄初賽跑出1分01.77秒無緣晉級。

女子跳遠方面，港績保持者俞雅欣在資格賽成績為5.98米，另一組的陳家倩三跳悉數犯規，結果雙雙提前畢業。

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