明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

足球話題︱英超新季修例　補時勢大增　務求提升實際比賽時間 (20:19)

新一季英超將於下周末開鑼，而新季將迎來球例改變，其中焦點包括將行去年世界盃版本補時，以及容許更多身體接觸等。同時，英格蘭足總亦採取新措施去規管轄下職球員的行為。

據英國《天空體育》報道，由周六凌晨英冠開鑼戰，錫周三迎戰修咸頓的比賽開始，可以預期新季英超至英乙賽事的補時時間將經常達到10分鐘或以上，情况就如去年底卡塔爾世界盃相若。據統計，撇除加時的比賽，去年世盃決賽周的場均補時時間長達約11分鐘，當中英格蘭隊對伊朗隊的分組賽中，補時更長達27分鐘。

此外，去年世界盃實際比賽時間提升至59分鐘，較2018年俄羅斯世界盃多7分鐘。而去季英乙至英超賽事的實際比賽時間只有48分鐘至55分鐘，加上當局認為慶祝入球所花時間越來越長，所以來季球證將準確地計算因入球、換人或受傷而導致賽事暫停的時間，從而提高實際比賽時數。同時，球證將更嚴厲地處罰球員浪費時間的行為。利物浦名宿加歷查曾在世盃期間支持增加補時，讓球迷能觀賞更多真正的比賽，「現今的比賽有太多浪費時間的行為，很享受球證在世盃增加補時」。

另外，為保持賽事流暢度，來季英超將容許更高強度的身體接觸，意味勢將大幅減少比賽中罰球的次數。

至於英格蘭足總亦採取新措施去規管轄下職球員的行為。來季球員因對判決有異議而被出示黃牌的機會大幅上升，只要有兩個或以上球員包圍球證時，當中會有至少一名球員被罰黃牌警告，而任何從遠處跑向球證投訴的球員亦會領牌。

同時，所有教練團隊中，只能有一人站在技術指導區，若然出現多於一人，他們將被罰黃牌，而只要有任何人站出技術指導區，他們亦會領牌。此外，紅牌被逐的職球員將不能留在場邊及觀眾席，意味像當年阿仙奴前帥雲格在與曼聯大戰時被逐後於場邊觀戰的經典畫面將不復見。

其他報道：法甲︱PSG要求麥巴比續約限期已過　未獲回應更須付「忠誠獎金」

其他報道：成都世大運︱港乒女團歷史性摘銅　杜凱琹喜見蘇慧音克服傷患再並肩　「激勵我更努力」

相關字詞﹕體育 編輯推介 英超 卡塔爾世界盃 補時

上 / 下一篇新聞