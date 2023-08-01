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法甲︱PSG要求麥巴比續約限期已過　未獲回應更須付「忠誠獎金」 (18:22)

踏入法國時間8月1日凌晨零時後，據此前報道，除了是巴黎聖日耳門（PSG）要求球星基利安麥巴比答覆是否續約的「死線」，同時需向這名24歲前鋒支付一筆4000萬歐元（約3.4億港元）的「忠誠獎金」。

據報道，麥巴比一如預計沒有在8月1日前激活續約至2025年6月的選項，明夏約滿的他將正式進入合約年，可以跟其他球會傾談轉會，但他早前已拒絕沙特聯球會希拉爾重金禮聘。《隊報》表示，PSG認為麥巴比已跟皇家馬德里達成明夏自由身轉會的協議，除了欲向國際足協投訴，又預期皇馬將於本月底轉會窗關閉前報價麥巴比，以此逼使球會接受一個較低的轉會費。為免人財兩失，報道稱PSG已安排中間人就此協商。

此外，PSG在羅致巴塞隆拿翼鋒奧士文尼迪比利一事已有進展，據報這名26歲法國國腳已同意轉投這支法甲冠軍，將簽約5年，而PSG曾願意開出5000萬歐元（約4.27億港元）買斷費，但由於買斷條款於8月1日已失效，PSG需跟巴塞重新商討轉會費。另邊廂，希拉爾在羅致麥巴比失敗後，目標已改為以1.2億鎊（約12億港元）簽入拿玻里射手域陀奧森漢，更開出高達100萬鎊（約1000萬港元）周薪，但仍遭該支意甲冠軍拒絕。

另外，38歲葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）今晨（1日）在阿拉伯球會冠軍盃分組賽頂入一球，是這名38歲葡萄牙隊球星新一季首個入球，兼連續22季有「士哥」，協助艾納斯以4：1大勝突尼斯球隊莫納斯提爾。

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