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成都世大運︱港乒女團歷史性摘銅　杜凱琹喜見蘇慧音克服傷患再並肩　「激勵我更努力」 (17:30)

港乒在今屆世大運歷史性贏得女子團體賽銅牌，港乒「一姐」杜凱琹直言享受和隊友並肩作戰的日子。更難得的是，從東京奧運到成都世大運，杜凱琹也能跟蘇慧音為港隊披甲，贏得獎牌。杜凱琹對於隊友克服手部神經傷患重返球場而高興，也指對方堅毅的性格能感染自己面對傷患的態度，「她可以這樣堅強地站在場上，也感染和激勵到我，令我要更努力」。

明報記者 許嘉明 成都直擊

港隊在東京奧運由杜凱琹、李皓晴和蘇慧音聯手贏得女團銅牌，及後蘇慧音受右手神經傷患影響，由去年10月的女團世界賽後，一直缺席國際賽事至今。至於杜凱琹也受右手傷勢困擾，這名26歲港將直言：「打完東京奧運後，我在這兩三年有很多起伏，經歷了很多，包括輸波和傷患，但我覺得這些都是必經之事，到一定年紀就要面對」。

港乒日前在世大運的女團4強不敵日本隊時，蘇慧音完成第2場賽事後，坐下跟杜凱琹一直作賽後檢討，分享自己遇到的問題。杜凱琹不諱言打團體賽時，一向會跟隊友互相給意見，因隊友是最熟悉及了解彼此的人，她又指自己需要向蘇慧音學習，「阿蘇是一個很堅毅的人，我整天日都說要學習她。其實她在訓練時（因傷患）都好痛苦，練得不算太多，但只要她站在場上，你就不會覺得她練得少，其投入程度和熱情，總能會感染到大家」。杜凱琹續指，自己近年同受傷病困擾，故蘇慧音的堅毅的性格能感染自己，「她可以這樣堅強站在場上，我都要更加努力」。

杜凱琹在今年世界賽伙黃鎮廷贏得混雙銅牌，但她未敢斷言回復最佳狀態，她又指去年2月的世界排名曾升上第7，令她承受不少壓力，現時調整心態後，才有感走出樽頸，「之前我的世界排名第7，一直覺得自己沒這水平，會因此感壓力。現在將自己位置放低一點，會更好吧」。

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