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成都世大運︱女乒團體賽4強不敵日本　港隊摘銅仍寫歷史 (22:54)

香港乒乓女隊今晚（31日）在團體賽4強硬撼日本隊，打頭陣的杜凱琹戰至決勝局飲恨，緊接上場的蘇慧音和林依諾皆力戰告負，港隊終以0：3不敵日本隊，無緣決賽。由於賽事不設銅牌戰，故港隊肯定收穫銅牌，贏得港乒隊史首面世大運獎牌，也為今屆代表團累積得1金1銀3銅。

港隊在今早的團體賽8強以直落3場擊敗印度隊，晉級晚上的4強火併日本隊。打頭陣的杜凱琹與對手梅花間竹各贏兩局，戰至決勝局時，港將曾落後2：6，但她咬牙力追扳平8：8，惟最終連輸3分，以居數2：3飲恨吞敗。緊接登場的蘇慧音以11：7先拔頭籌，但對手連追3局反勝，令港隊落後場數0：2。

林依諾在第3場上陣鬥日本隊的削球手，首局戰至刁時輸10：12，她隨後再輸兩局，港隊終以直落3場負日本隊，無緣決賽。由於賽事不設銅牌戰，故港隊肯定收穫銅牌，今屆代表團累積得1金1銀3銅。杜凱琹賽後直言，能以大學生身分打國際大賽的感覺特別，也高興為乒乓球隊創歷史，「感受幾特別，能以學生身分去打國際大賽，這也是乒乓球隊在世大運的第一面獎牌。我每次打團體賽，都享受和隊友並肩作戰的感覺，今次破紀錄更加開心，好多謝大學讓我一邊讀書、一邊打我喜歡的乒乓球，希望接下來可交出更好表現」。

對於首場打足5局後落敗，杜凱琹直言心態未如理想，「我決勝局第一球打完有點上頭，心態上有細微變化導致開局不太好，由2：6追回 8：8，自己又衝失機會球。去到一刻自己太想贏，就有點失控，甚至不知怎發力，打到第5局要看誰更平穩和堅定」。

杜凱琹隨後將3線出擊，分別出戰女單、與吳詠琳戰女雙，並伙何鈞傑角逐混雙。她笑言曾與何鈞傑在節目中心年的亞青賽合作摘銀，故對混雙甚有期望，「我們在亞青贏過銀牌，之後就拆伙沒合作，他是左撇子而黃鎮廷用右手，兩者走位跑動差好遠，但何鈞傑雙打能力很好，我相信他並對混雙有期望」。

蘇慧音則指，自己今日除了出戰女團之外，仍要兼顧女單賽事，雖然兩名分組賽對手皆棄權，但自己也沒足夠休息，導致晚上精神難以集中，「今場發揮算正常，有些位置絕對可以做得更好。去到終局情緒上沒處理好，本身覺得對手處於上風，但中間她變了戰術，加上自己開波擦網，導致我成個人好浮躁，當時沒穩住情緒，後面發揮反而差了」。

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