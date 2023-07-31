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女足世界盃︱日本23%控球率4球完勝西班牙　3戰全勝零失球首名入16強 (20:25)

日本隊今午（31日）於女足世界盃C組4：0大勝西班牙隊首名出線16強，連續4屆躋身淘汰賽階段，亦令男女足接連在世盃雙殺「狂牛軍」。而主辦國之一的澳洲隊在B組同以4：0輕取加拿大隊，力壓同日失分的尼日利亞隊，以小組首名出線。

日本及西班牙賽前在C組皆兩戰全勝已篤定出線，今仗爭小組首名，「大和撫子」雖然全場僅得23%控球率，但憑有效反擊制勝，包括23歲中場宮澤日向於上半場交出兩入球1助攻，以及曾效力利華古遜的前鋒田中美南於下半場82分鐘埋齋，以4：0大炒西班牙隊，3戰全勝入11球兼零失球，連續4屆晉身淘汰賽階段，將於16強對A組次名挪威隊。日本亦繼男足於去年底卡塔爾世界盃分組賽反勝2：1，再次在世盃擊敗西班牙。落敗的西班牙則次名出線，將與A組首名瑞士隊爭入8強。同組的贊比亞隊則以3：1挫哥斯達黎加隊，取隊史決賽周首勝。

B組方面，澳洲隊縱有主力射手森卡爾只列後備，仍有曼城前鋒瑪莉科拿復出並攻入一球，加上今夏轉投皇家馬德里的翼鋒希莉娜素（Hayley Raso）梅開二度，以及隊長卡莉於下半場補時階段射入12碼埋齋，「袋鼠軍」以4：0擊敗加拿大隊，3戰2勝1負首名晉級。尼日利亞隊0：0悶和愛爾蘭隊後，只能小組次名出線。

D組兩連勝的英格蘭隊將於明晚7時對中國隊，陣中效力巴塞隆拿的主力中場禾露殊因上仗受傷緣盡決賽周。賽前3分的中國女足要出線將非勝不可，主教練水慶霞賽前承認局面困難，「我們只有全取3分才有機會出線，惟張睿上仗領紅需停賽，她的缺陣對球隊是很大損失，但中國女足必定會竭盡所能，希望球迷們能給予更多鼓勵」。前鋒王珊珊稱要展示未到最後一刻都不放棄的精神；丹麥隊則對賽前兩連敗的海地隊。在E組力求3連霸的美國隊，將於明午3時鬥葡萄牙隊，「花旗兵」只要不敗便能晉身16強。同組的荷蘭隊則對已出局的越南隊，力保出線席位。

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