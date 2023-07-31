成都世大運︱王康怡網球女單輕鬆過關闖16強　讚港隊前一姐張玲教導有方 (19:25)

明報記者 許嘉明 成都直擊

王康怡被列為女單5號種子，在首圈輪空直入32強面對贊比亞籍球手，港將首盤3次直接得分，加上對手幾乎未能構成威脅下，以6：1先拔頭籌。王康怡次盤仍未受考驗，並向對手「派蛋」贏6：0，終以直落兩盤勝出，晉級16強後鬥韓籍球手Kim Dabin。王康怡賽後直言此役只當練習賽，較難進入比賽節奏。這名港將表示個多月前曾跟在比賽中不敵Kim Dabin，期望近日狀態有所提升。

港隊前一姐張玲擔任網球隊教練，她透露這是第3次領軍參賽，日前以領隊身分帶港隊出戰Bellie Jean King Cup後，昨日才抵達成都。王康怡指對方給予自己指導，「她好有經驗，比賽前會教我們怎做，說一開賽頭幾局要留意對手怎打，再調整打法，不要只專注自己」。

王康怡明日不早於早上11時將伙梁筠彤出戰女雙，並於16強鬥捷克隊，而她與黃澤林在混雙首圈輪空，8月3日出戰次圈。王康怡表示：「我覺得混雙有點難打，女雙我在網前有優勢，但混雙對面有男仔，很不一樣，可能Coleman要補位多些」。

至於吳奇龍在男單32強以直落兩盤5：7、1：6負瑞士隊10號種子，他直言因體能下降，令雙方差距拉大，也可惜首盤戰至5：5時，未能把握機會勝出。

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