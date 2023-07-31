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英超︱曼聯負多蒙特季前賽3連敗　奧拿拿呼喝馬古尼成焦點　紅魔與三間牌續10年長約 (17:33)

曼聯在今晨（31日）美國之旅最後一站，輪換下以2：3遭多蒙特反勝，連同B隊賽事於季前熱身賽錄得3連敗。當中門將奧拿拿曾救出對方攻門後，立即呼喝被褫奪隊長的中堅哈利馬古尼犯錯，領隊坦夏格亦批評下半場入替的一眾主力未有執行好部署。

曼聯在拉斯維加斯友賽多蒙特，正選陣容輪換了大半隊副選，馬古尼伙拍域陀連迪路夫扼守中路，隊長一職改由中場麥湯米尼出任，查頓辛祖則首次倒戈前東家。24分鐘由右閘達洛治在禁區外遠射先開紀錄，不過「蜜蜂軍團」於完半場前把握曼聯後防連番犯錯，由翼鋒當耶爾馬倫在3分鐘內連下兩城反超前。紅魔於52分鐘由中場雲迪碧克交出第2次助攻，讓安東尼馬菲奧斯扳平。不過戰至71分鐘，尤素法莫高高接應馬高列奧斯的傳中撞射破網，曼聯以2：3不敵多蒙特，連同此前對皇家馬德里及B隊對域斯咸，在季前賽錄得3連敗。

不過賽後焦點卻落在新門將奧拿拿，在下半場入替不久即撲出敵鋒施巴斯坦賀拿的射門後，立即上前斥責未有緊貼對手的馬古尼，對這紅魔前隊長不留情面。奧拿拿加盟曼聯後，連同今仗後備上陣半場，已兩場失3球。領隊坦夏格亦不滿約60分鐘入替的一眾主力表現差勁，「完全沒有壓逼和組織到進攻，場上11人像是各自為戰」。紅魔在英超開季前還有兩場友賽，分別為下月5日在奧脫福球場對法甲朗斯，以及下月6日於愛爾蘭對西甲畢爾包。

此外，曼聯與球衣贊助商adidas自2015/16年起合作，原定至2025年屆滿，昨達成延長合約10年至2035年，據報10年合約總值9億鎊（約89.7億港元），是紅魔兼英超史上最大金額的球衣贊助合約。至於今夏增兵方面，除了即將簽入阿特蘭大的丹麥隊中鋒賀隆特，據報下個目標為費倫天拿中場蘇夫恩岩拉伯特。

另邊廂，車路士在美國之旅憑中堅堤亞高施華及新兵尼干古各建一功，以2：0輕取富咸，以兩勝一和成為英超夏季系列賽冠軍，該賽事有6隊英超到美國參賽，其餘4隊為紐卡素、白禮頓、阿士東維拉及賓福特。車路士將續留美國於周四在芝加哥友賽多蒙特，據報「藍戰士」將以4500萬歐元（約3.84億港元）簽入效力法甲摩納哥的25歲法籍中堅阿素迪沙斯，取代因傷做手術要長唞的韋斯利科芬拿之空缺。至於維拉在最後一場以3：3打和賓福特，主帥法蘭克承認只要價錢合適，將會出售是役未有列入大軍的門將大衛拉耶，據報這名27歲西班牙國腳受到阿仙奴垂青。沙特聯球會吉達艾阿里則落實紐卡素翼鋒辛特麥斯明加盟，將與羅拔圖法明奴及馬列斯做隊友，據報轉會費為3000萬歐元（約2.56億港元）。

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