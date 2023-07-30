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劍擊世界賽︱張家朗領男花銅牌戰擊敗美國　港隊初奪世界賽團體獎牌 (20:56)

劍擊世界賽今（30日）續於意大利舉行，由世界排名第7張家朗領銜的男子花劍隊先於團體賽8強反勝2號種子的東道主意大利隊，及後雖在4強及不敵日本隊，但成功在銅牌戰擊敗美國隊奪銅，取得隊史首面世界賽團體賽獎牌。

港隊8強甫開賽便取得優勢，蔡俊彥及張家朗首兩局登場後替港隊以10：6領先，惟楊子加在第3局面對應屆世界賽冠軍馬連尼，被反先14：15，及後4局落後更被擴大至27：35。蔡俊彥在第8局對上馬連尼時打出13：4的攻勢，當中在落後34：39時連取6分，助港隊「反超」40：39。張家朗壓軸出場對上東京奧運銀牌得主加羅素，先輸1分下連取5分，以45：40反勝東道主意大利隊，晉級4強。

港隊4強面對3號種子的日本隊，首局率先派出張家朗，惟繼個人賽8強再面對松山恭助，張家朗仍以2：5落後，及後楊子加在次局再輸兩分，港隊落𢓭5：10。狀態大勇的蔡俊彥在第3局面對飯村一輝，打出一段8：2的攻勢，領港隊反超15：12。港隊在第4局派出18歲的梁千雨，惟這名小將單節輸3：8，，領先優勢被日本隊奪回。港隊及後4局皆未能將比分追平，第8局結束後更以29：40，落後11分。張家朗在末局雖一度追近至35：42，但仍未能力挽狂瀾，終以35：45落敗，無緣晉級決賽。

港隊轉戰銅牌戰對上頭號種子的美國隊，蔡俊彥開局面對世界排名第1的陳海翔連輸5分，及後張家朗對上世界排名第2的孟凱睿時，個人獨取10分，助港隊反超10：9。楊子加雖在第3局輸0：6，但蔡俊彥在第4局再次在孟凱睿身上取得10分，領港隊再次反超20：18，港隊在第5局再派上小將梁千雨，面對陳海翔仍能替港隊保持領先優勢。港隊及後3局打出15：4的攻勢，終以45：31擊敗美國隊奪銅，贏得隊史首面世界賽團體賽獎牌。

完成世界賽後，張家朗及蔡俊彥將連同女子佩劍的朱詠翹、梁洛文，隨即飛往成都轉戰世界大學生運動會。

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