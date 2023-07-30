轉會︱利物浦欲借麥巴比一季　皇馬傳盼下月中完成收購　蘇亞雷斯解約疑投國際邁阿密 (20:30)

麥巴比與PSG只餘1年合約，明夏約滿勢可以自由身加盟皇馬，並可獲9000萬歐元「忠誠金」，令拒絕人財兩失的PSG積極考慮賣走對方，但在麥巴比拒絕轉會沙特阿拉伯球會希拉爾後，PSG陷入困局。《鏡報》今披露，利物浦有意借用麥巴比一季，若成事勢可減輕PSG的財政負擔，惟障礙是「紅軍」無緣下季歐聯，吸引力或不足吸引這名法國當家球星來投。另據Rodrigo Faez報道，皇馬渴望與PSG在下月15日前達成交易，惟最大問題是PSG是否同意將2億歐元轉會費降低。

另外，曼城主帥哥迪奧拿今晚在首爾友賽馬德里體育會前，稱沙特聯向歐洲主要聯賽大肆招兵，已改變當今的球員轉會市場，並自認難以估計「藍月」下季人腳。曼城中場根度簡早前已轉投西甲班霸巴塞隆拿，日前又有翼鋒馬列斯轉會沙特的吉達艾阿里，可能離隊的還有基爾獲加、中場貝拿度施華、拿樸迪等，哥帥說：「將有更多球星湧入沙特聯，故此所有歐洲球會現在需要注意正在發生甚麼事。」

此外，今晨在友賽以2：1挫白禮頓的紐卡素，據報已有法籍翼鋒辛特麥斯已告別球會，料快將轉會希拉爾。至於烏拉圭隊的36歲名將「阿蘇」蘇亞雷斯，則已同意與巴甲球會甘美奧在年尾提早一年解約，令他明年加盟有巴塞隆拿前隊友美斯坐鎮的國際邁阿密踏出重要一步。

其他報道：英超︱曼聯勢斥7.2億簽賀隆特 成隊史第6高身價球員 皇蘇擬借雲迪碧克

其他報道：成都世大運︱武術隊添兩銅 兩日奪1金1銀2銅破港隊項目單屆獎牌紀錄

其他報道：港超︱兩亞盃外港腳加盟半職業球隊重新出發 劉學銘簡嘉亨在港會各有所求