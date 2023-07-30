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英超︱曼聯勢斥7.2億簽賀隆特　成隊史第6高身價球員　皇蘇擬借雲迪碧克 (18:33)

英國傳媒今日（30日）報道，曼聯明早在美國友賽多蒙特前，同意與阿特蘭大的20歲丹麥隊前鋒賀隆特（前譯賀蘭特）簽約5年，並有續約1年的優先權利，據報轉會費及浮動花紅條款共7200萬鎊（約7.2億港元），將成為「紅魔」隊史歷來第6高身價球員。

曼聯上季英超雖獲季軍，但入58球僅排第7名，所以領隊坦夏格亟欲增強鋒力，近日終有眉目，盛傳已同意斥資6400萬鎊，另加浮動花紅條款800萬鎊，從阿特蘭大羅致賀隆特，成為中場美臣蒙特及門將奧拿拿後，今夏簽入的第3名新兵。

賀隆特去夏以1700萬歐元的價錢，由奧地利球會格拉茨轉會阿特蘭大，上季披甲34次入10球，近兩年也為丹麥上陣6次入6球。他今晨在阿特蘭大友賽以3：1勝般尼茅夫前被剔除大軍以外，並與部分隊友告別，與此同時，阿特蘭大已以破球會轉會費紀錄的3000萬歐元，與來自西甲球會艾美利亞的21歲馬里國腳前鋒艾比拉爾托尼簽約4年。

此外，3年前由阿積士轉會曼聯的中場雲迪碧克一直受冷落，據報正獲日前有中場大衛施華因傷掛靴的皇家蘇斯達垂青，或以借用形式加盟；而另一中場小將馬恩奧因足踝受創無緣下季初比賽，故此令麥湯米尼轉投韋斯咸或觸礁。至於去年初因家暴被曼聯「雪藏」至今的21歲鋒將格連活特，據報曾向友人透露由於月初已為人父，所以明白自己必須成長。

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