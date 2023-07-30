成都世大運︱香港女排大勝印度　將鬥意大利爭小組出線 (23:52)

明報記者 許嘉明 成都直擊

港隊在分組賽首戰對印度隊未受太大考驗，在隊長詹穎琳攻下10分，加上嚴泳妮和陳明慧各拿下9分，當中前者有3次直接發球得分，助港隊以25：13、25：12、25：17勝出。詹穎琳賽後坦承開賽初段感緊張，但教練快叫暫時協助調節心理後入局，總括港隊下三路和控球比印度隊強，發球上牽制到對手的快攻，是獲勝關鍵。

詹穎琳已畢業近3年並全職教書，她坦承以全職模式打球的機會難得，「因工作會令狀態下跌，要維持體能和對排球熱誠也不容易，終於堅持到去世大運，這是我一直夢想，能夠在首場勝出，真是美夢成真」。她又稱全靠一班小師妹，令她維持對排球那團火，「隊友們年輕又有火，在這球隊打球沒太大壓力，有點人一世物一世的感覺，她們是我每次練習的最大動力」。

香港女排缺席世大運多年，詹穎琳感激大專協會派隊參賽，令她有機會衝出亞洲，與列強交手，「其實香港女排近年進步好多，希望之後還有機會見識到亞洲外的隊伍，我們會有更大進步。我們今次對意大利不論勝負，應可最少以次名入8強，我最想對歐美球隊，親身體驗差距，相信這會是一生難忘的體驗」。

另外，乒乓球隊在高新體育中心奏捷，女團主將杜凱琹和蘇慧音免戰，小將林依諾、吳詠琳及李凱敏在最後一場分組賽以直落3場挫澳門隊，在E組3戰全勝排首名晉級8強。至於男隊則派出關文皓、何鈞傑和黃翰林，在最後一場分組賽以3：0擊敗挪威隊，在C組1勝1負排次名出線淘汰賽，16強再以直落三場挫匈牙利隊。

賽會在今午抽籤，港乒於明早（31日）10時正分途出擊，女團鬥印度隊爭入4強，男團則在8強硬撼日本隊，由於賽事不設銅牌賽，故港隊拿下一勝即可踏上頒獎台。至於團體賽4強將於同晚7時正上演。

至於射箭隊日前也傳來好消息，郭賢霽在男子個人反曲弓70米賽的成績為675環，以12環打破香港紀錄；他與潘煒晴出戰混合雙人反曲弓70米賽射出1272環，以9環刷新港績。

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