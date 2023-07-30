成都世大運︱武術隊添兩銅　兩日奪1金1銀2銅破港隊項目單屆獎牌紀錄 (17:16)

明報記者 許嘉明 成都直擊

武術隊共派4人出戰套路項目，昨有男子太極劍的許德恩，以及南拳的劉子龍穿金戴銀。本屆香港代表團持旗手沈曉榆今一日雙賽，她先在女子劍術打頭陣登場，以總成績9.576分排第5名。她短休5小時後轉戰槍術，其動作質量分獲滿分，演練水平分則為4.583分，總分為9.583分，在大馬及澳門隊選手之後，摘銅而回；另一女將劉寶欣在女子南拳以9.526分位列第5。

男將方面，許得恩今轉戰太極拳續有好表現，以9.660分拿下銅牌，包攬1金1銅的他更受惠於「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，可得60萬港元獎金。許得恩賽後表示，沒因太極劍奪金影響心情，保持專注在今日的比賽上，但他透露：「打完整套動作，腳都有疲累和酸痛腫脹的感覺，但也克服到不適的感覺，交出應有發揮」。

許得恩的太極拳背景音樂改編自《給愛麗絲》，與其套路絲絲入扣，他指由選曲到再改編，再改到自己滿意並用作比賽，大概耗時3至4個月，「有時睡覺有靈感，都要起身改編，成個感覺像拍戲一樣，要自編自導自演」。總結兩日表現，他直言感到滿意，「我做到賽前定下的目標，自己玩得開心，也令觀眾看得過癮，這是最重要的，希望大家享受我的表演」。

劉子龍今轉戰南棍，他以總成績9.593分得第6，東道主選手曹茂園則獲9.753分，在今屆世大運包攬雙金。劉子龍賽後表示，撇除排名的話，認為狀態比昨日更佳，「盡了力，昨日第一次打，很多觀眾有點不適應，但今日可以放得開打，發揮更好」。

武術隊在兩日賽事共奪1金1銀2銅，打破泳隊和網球隊的單屆世大運獎牌數目紀錄；此前泳隊在2009年及2017年分別有韋漢娜和何詩蓓勇奪雙金，而網球隊在2019年則有張瑋桓在單、雙打摘銅。

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