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劍擊世界賽︱張家朗蔡俊彥領銜港隊男花團闖8強　明煞科鬥勁敵意大利續爭牌 (22:40)

劍擊世界賽今（29日）於意大利米蘭續戰，由港隊「劍神」張家朗領銜的男子花劍隊於團體賽先後擊敗印度及英國隊，明於8強惡鬥勁旅意大利隊，力爭為港隊在今屆賽事首奪牌。

由張家朗、蔡俊彥、楊子加及梁千雨組成男花港隊今屆被列為7號種子，今於首圈面對印度隊未受太大考驗，打頭陣的蔡俊彥先於首場以5：1領先，及後張家朗及楊子加分途各取5分，助港隊早段拉開15：4，其後一直保持雙位數優勢下贏45：29。次圈的16強面對10號種子的英國隊，由張家朗首戰先取5：3領先，及後楊子加分別於第2及4場表現出色，包括第4場面對18歲新星占美曲克打出5：0攻勢，助拉開20：10。其後港隊一直佔先，世界排名第7的張家朗「守尾門」雖一度被對手陣中一哥美斯迪追近，但最終仍保住勝局，以45：38拿下勝利。殺入8強後，港隊將於明天的煞科日續戰，惡鬥2號種子的意大利隊爭入4強。

另外，由薛雅齊、梁洛文、歐倩瑩及朱詠翹組成的女子佩劍隊，今於首圈以35：45不敵波蘭隊出局。

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