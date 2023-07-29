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成都世大運︱港女乒團體賽小組兩戰全勝　明鬥澳門爭首名入8強 (20:24)

香港乒乓球代表隊今（29日）於世界大學生運動會登場，男、女子隊在高新體育館舉行的團體賽命途各異，女隊在頭場未失一局下輕取蒙古隊，短休數小時後再跟韓國隊鬥得激烈，杜凱琹在第4場落後兩局下絕地反勝，並以兩戰全勝暫列E組榜首，明鬥澳門隊爭取全勝出線8強。杜凱琹在獲勝一刻不禁振臂歡呼，賽後又指隊友蘇慧音克服傷患復出，令自己可更安心；至於男隊則在C組首戰以場數2：3負德國隊。

明報記者 許嘉明 成都直擊

港隊在女子團體賽E組首場對蒙古隊，杜凱琹、林依諾和蘇慧音均以3：0擊敗對手，助港隊以直落3場勝出。她們隨後面對韓國隊，打頭陣的杜凱琹表現慢熱，先以0：3負Baek Sujin，緊接上場的蘇慧音及林依諾皆順利擊敗對手，助港隊反超2：1。杜凱琹在第4局再度登場，頭兩局先輸6：11、8：11，但她隨後在觀眾大叫「香港隊加油、杜凱琹加油」下及時回勇，連追11：5、11：1、11：9，終以3：2絕地反勝，助港隊以場數3：1奠勝。

杜凱琹在賽後坦承鬥韓國隊入局太慢，加上首場面對削球手的表現欠佳，為未能打出應有水準而感到難受，「覺得自己第一場發揮不好，對不起團隊，但隨後隊友的精神面貌鼓勵到我，我在第4場一開始就盡力，沒有放棄」，她續指，張瑞教練一直鼓勵自己，「她說大家都很拼，你不可以放棄」。

值得一提的是，賽會在第4局時計分出錯，令計分器的分數不斷亂跳，杜凱琹坦承受到影響，「我當時一直領先，但打到中段每分都停下來，讓對方有喘息機會」，她在完場一刻表現激動，即時振臂歡呼釋放情緒，也期盼明日鬥澳門隊再下一城，隨後應付關鍵的8強，「在分組賽對韓國隊這些能為自己帶來困難的隊伍是好事，相信對之後的比賽有幫忙，一定要開波就入局」。

杜凱琹也樂見隊友蘇慧音克服傷患復出，後者對上一次出戰國際賽，已是2022年10月的女團世界賽，杜凱琹說：「阿蘇一直表現穩定，尤其是在團體賽，今次世大運有她令我更心安，我對她好有信心」。

至於休息大半年的蘇慧音，則認為自己仍未完全拾回比賽節奏，但也漸入佳境和增加信心，「早上對蒙古隊時尚未適應，但我在對韓國隊時做好困難準備，知道未必好打，每一分都會咬得好緊，整體發揮還可以，但還有很多要迫自己做，要不斷迫自己更大膽、不要保守」。她又稱在團體賽復出感覺更好，「會覺得有一班隊友支持自己，我打比賽之餘，都會看隊友打，跟她們不斷討論問題，能更快進入比賽狀態」。

男團方面，港隊在C組首戰面對德國隊，並派出何鈞傑、關文皓和曾梓峻，惟力戰下以場數2：3飲恨吞敗，明將鬥挪威隊。

另外，多名港將在同日分途出擊，網球手吳奇龍在男單64強以2：0挫拉脫維亞隊對手晉級；跆拳道隊的陳頌賢和朱洛儀，分別在男、女子個人品勢得第7。至於男子排球隊則於A組首戰以0：3負韓國隊。

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