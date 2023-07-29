明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

成都世大運︱武術港將報捷　劉子龍南拳摘銀　許得恩太極劍奪港隊首金 (15:05)

世界大學生運動會今早（29日）開鑼，香港代表團將兵分多路，武術隊率先在城北體育館傳來捷報，劉子龍則於男子南拳摘銀，為港隊拿下今屆首面獎牌；壓軸登場的許得恩更於男子太極劍奪冠，為港隊贏得首金。

明報記者 許嘉明 成都直擊

港隊3名代表在今日出戰套路項目，男子南拳的劉子龍獲全場觀眾歡呼，並於「香港隊加油、劉子龍加油」廣東話打氣聲下交出好表現，其動作質量分獲4.90分，演練水平分則為4.670分，總分為9.570分，以0.2分負中國隊的曹茂園，摘下銀牌。

劉子龍為港隊贏得首面獎牌，他直言感覺興奮，但套路上仍有瑕疵，需要再作檢討，而他在明日將轉戰南刀，續爭佳績。這名23歲港將為杭州亞運代表隊成員，屆時亦會以同一動作參賽。

現於香港浸會大學就讀體育及康樂管理系的劉子龍續指，這面獎牌對自己別具意義，因為印證自己走出傷患，仍有力競爭，「我在2021年全運會後，一次練習期間右膝前十字韌帶斷裂，需要做手術並休息逾半年。今次這面銀牌，證明自己經歷嚴重傷患，仍是繼續向前行，繼續進步的運動員」。

至於港隊「大師兄」許得恩在男子太極劍壓軸登場，他在全場觀眾跟着音樂打拍子下，明顯實現賽前「玩得開心」的目標，其動作質量分為滿分5分，而演練水平分則為4.726分，總分為9.726分，以0.16分力壓中華台北隊的孫家閎奪金。

許得恩賽後直言觀眾反應熱烈，跟音樂節奏拍掌是意料之外的事，在賽事壓軸出場的他又指感覺美妙，「壓軸出場沒有壓力，反而以表演者的角度來說，感覺好正」。他在明日將轉戰太極拳，被問到今場獲金牌是否一個好開始時，他笑言「我永遠視下一場是最好」。

另一港將劉寶欣在女子南刀獲9.470分，以0.36分不敵澳門隊的黃心妍得「梗頸四」，與獎牌擦身而過。她賽後直言，對今屆世大運心情既興奮又期待，「這是我第一屆，也不知是否最後一屆世大運，希望放開來打。今日表現不完美，但仍可表現訓練成果，明早會轉戰南拳，心態應該會更穩定」。劉寶欣在出場的時候，同樣獲得觀眾拍掌歡呼，她坦承是意料之外，「這算是我打過氣氛最好的比賽，雖然場館較細，但聲音更集中，我沒預料氣氛會這樣好」。

在「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」中，許得恩可獲50萬港元冠軍獎金，至於銀牌得主劉子龍則獲25萬港元。

相關報道：成都世大運︱習近平主持開幕禮 黃澤林沈曉榆領港隊登場

相關報道：成都世大運手記︱初迎大型運動會 賽會贈大禮包 當地學生寫親筆信予到訪傳媒

相關報道：成都世大運︱黃澤林沈曉榆落實代表港隊今晚開幕任持旗手

其他報道：游泳︱何詩蓓長池世界賽100自摘銀　寫港隊歷史

 

相關字詞﹕體育 編輯推介 成都世大運 世大運 大運會 成都 武術 劉子龍 許得恩

上 / 下一篇新聞