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港超︱兩亞盃外港腳加盟半職業球隊重新出發　劉學銘簡嘉亨在港會各有所求 (14:58)

上季港超取得第6名的港會，今早（29日）在跑馬地運動場舉行季前操練及見傳媒，新季至少有7名新球員，當中包括兩名港足亞洲盃外圍賽成員簡嘉亨及劉學銘，二人同樣完約冠忠南區後，來到這支半職業球隊各有所求。

港會新季7名新球員包括劉學銘、簡嘉亨、晉峰的播磨浩謙、在傑志分別完約及外借的江展民和白星馳、香港U23小將李俊諺以及將較遲歸隊的文家永。另上季效力中西區的法籍前鋒布蘭克亦有跟操。

簡嘉亨與劉學銘均是港足去夏亞洲盃外圍賽晉級成員之一，不過上季在南區上陣漸減後，二人均落選過去兩個國際周的港足決選名單，完季後亦約滿南區離隊。

簡嘉亨透露今夏有3、4間港超球隊招手，但跟港會主教練東尼咸美頓傾談後，認為在港會可獲得最多上陣機會，「今季港會有更多操練，一周5日都有，盡量做到像職業球隊」。他又稱仍有跟港足主教練安達臣保持聯繫，承認此前因齋戒及在球會上陣時間少而落選，因此他期望新一季有更多落場和表現得好，從而爭取重返港足。他早前返回家鄉巴基斯坦兩個月，上周返港，笑言今早才是在港會第二課操練，尚未重拾狀態而有點吃不消，「踢了10分鐘已散咗」。這名22歲翼鋒入選港足杭州亞運決選名單，他稱是很好機會重新證明自己能力。

27歲中堅劉學銘亦透露完約後有4隊港超甚至一隊中甲招手，惟承認港會訓練時間較彈性成加盟因素之一，「自己開始考慮其他發展，如正為一支升上甲組的女足（翱翔）做領隊。港會的訓練時間較彈性、待遇條件差不太遠、又有穩定上陣時，是最適合我目前情况。我亦覺得仍有能力在港超立足」。他承認在港足中堅位置競爭大，會平常心看待重返港隊。作為上屆亞運港足隊長，他寄語將出戰亞運的簡嘉亨，「其實他是很有潛質的球員，要在港會重拾信心，他相比其他球員是出道較一帆風順，但當有挫折時，未適應到外來壓力，表現就會失準」。學銘來到港會操練兩周，他認為球隊實力有力爭前五及盃賽爭好成績。上季當選最受球迷歡迎球星的門將費查也稱，球隊可續排前6名。

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