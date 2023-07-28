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劍擊世界賽︱港隊女重團體賽8強止步　無緣破宿命爭牌 (22:26)

劍擊世界賽今（28日）續於意大利米蘭市上演，由世界二姐江旻憓領銜的香港女子重劍隊，於團體賽力戰至8強不敵意大利隊，無緣爭牌。

由江旻憓、佘繕妡、陳渭泠及連翊希組成的港隊女重隊，昨於團體賽躋身8強後，今接戰惡鬥上屆銅牌得主意大利隊，初段鬥得激烈，頭兩場出擊的佘繕妡及江旻憓與對手拉鋸打成6：6平手，惟第3場陳渭泠面對世界排名第7的Alberta Santuccio連失3分，而佘繕妡接戰亦被前世界冠軍的Mara Navarria打出3：1攻勢，總分被拉開至7：12。雖然陳渭泠與江旻憓及後接連收復不少失地，在中段一度追至13：15，但最終仍以26：29告負，無緣在此項目為港隊實現零的突破。及後港隊轉戰名次賽先後不敵以色列及法國隊，終以第8名完成。

此外，由方凱申伙拍吳浩天、周澤軒及何瑋桁於男子重劍團體賽首圈以45：33輕取澳洲隊，但次圈在初段領先下以30：45反負菲律賓隊出局。至於由鄭曉為及符珈嘉領銜的女子花劍隊，同樣在首圈以44：27大勝墨西哥隊後，於次圈以14：45不敵美國隊止步。

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