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成都世大運︱習近平主持開幕禮　黃澤林沈曉榆領港隊登場 (23:00)

世界大學生運會今晚（28日）假中國成都的東安湖體育公園舉行，由國家主席習近平宣布開幕，展開一連12日賽事。網球新星黃澤林和武術運動員沈曉榆擔任香港代表團持旗手，前者笑言入場一刻極為緊張，能親身參與這項盛事感震撼。

明報記者 許嘉明 成都直擊

國家主席習近平與多國領袖出席成都世大運開幕禮，共113個參賽國家及地區的運動員陸續進場，港隊分別由曾奪美網及澳網青年組男雙冠軍的黃澤林，以及世界盃大學搏擊運動會武術兩金得主沈曉榆擔任持旗手。而逾500人的東道主中國隊在開幕禮壓軸出場，由女子網球手郭涵煜和男子排球員胡朕卓任持旗手，現場觀眾即送上掌聲和歡呼聲。

賽會安排多項文藝表現，當中有川劇變臉，也有吊威吔的「大熊貓」和太空人飛到空中，展現四川成都的特色。

習近平到晚上9時許宣布大運會開幕，場館隨即大放煙花，距離場館200米的主火炬台再點起聖火。火炬塔位於成都市東安湖公園體育中心片區，塔身高度31米，寓意成都第31屆世大運。火炬塔塔身造型由12條螺旋形空間曲線構成，取意金沙遺址太陽神鳥金飾上的12道太陽光芒。

今次是繼2001北京及2011年深圳後，中國第三次主辦世大運，運動員將在18個大項、269個小項，爭奪269面金牌。賽事為期12日，下月8日閉幕。

香港網球新星黃澤林在離場時接受本報訪問，直言持旗進場一刻感覺特別，「首次參加大型運動會，還要擔任持旗手，（代表團）第一個行入場覺得好震撼。所有人都在歡呼，氣氛很熱鬧，我差點連自己的聲音都聽不到，幸好身旁有其他港將，不然我會更緊張」。

被列為今屆世大運男單頭號種子的黃澤林將於明日免戰，才有機會參加開幕禮，「很幸運明日不用比賽，不然我會缺席開幕禮，雖然入場時等了很長時間，但感覺還好，不是太疲累」。

黃澤林亦將伙拍王康怡出戰混雙，他認為兩人磨合尚算不錯，「我和Cody一起練習幾日，混雙和男雙打法大不同，要適應怎去補位」。他又首度以頭號種子出戰男單，「有99%機會是香港第一次有男單頭號種子參加大型運動會，希望我能打到最後，單打和混雙都以獎牌為目標」。

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