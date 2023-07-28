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成都世大運︱黃澤林沈曉榆落實代表港隊今晚開幕任持旗手 (16:04)

世界大學生運會今晚（28日）假中國成都的東安湖體育公園舉行，香港代表團將派出網球新星黃澤林和武術運動員沈曉榆擔任持旗手。首次參加大型運動會的黃澤林直言是意料之外，又稱「我由細到大都在電視機看着很多很厲害的香港運動員做持旗手，到現在自己有機會做到，感覺很特別」。

明報記者 許嘉明 成都直擊

香港代表團將派出一男一女代表出任開幕禮持旗手，分別為美網及澳網青年組男雙冠軍黃澤林，以及FISU世界盃大學搏擊運動會武術項目兩金得主沈曉榆擔任持旗手。

由於世大運的網球項目在今早抽籤，港將黃澤林被列為男子單打頭號種子，將於下周日（30日）出戰首場賽事，因此明日可休息一日，有機會在今晚的開幕禮擔任持旗手。

這名19歲網球新星首次參加大型運動會，就能擔任港隊的持旗手，他直言是意料之外，「一直沒想過，如果明天比賽就要早點休息，或者做不到持旗手。對於能夠擔任持旗手，覺得好榮幸和開心，我覺得最特別的意義，是我由細到大都在電視機看着很多很厲害的香港運動員做持旗手，到現在自己有機會做到」。

黃澤林續指，在今屆世大運有很多「第一次」的體驗，期望在球場上也可交出好表現。他除了出戰男單，也會伙拍王康怡角逐混雙，「我和Cody一起練習了幾日，磨合不錯，也適應場地。我盡力打好每一場，希望能為香港贏一面獎牌」。

至於武術隊的沈曉榆，同樣對首次擔任持旗手感榮幸。將於今屆世大運出戰女子劍術和槍術的她表示：「這是我首次在大型國際綜合運動會做持旗手，感謝大專協會給我這個珍貴的機會。世大運是我近3至4年來所參加的最大型賽事，希望籍着今次世大運，讓更多人認識武術，我會盡自己最大努力，去完成今次比賽」。

另外，香港代表團今早與巴巴多斯、馬來西亞及印尼隊，於大運村禮堂參與代表團歡迎儀式，大會安排了表演及舉行升旗禮。香港今屆派出205人代表團，當中142名運動員分別出戰12個體育項目，包括田徑、羽毛球、劍擊、游泳、乒乓球、跆拳道、網球、男子排球、女子排球、射箭、體操及武術。

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