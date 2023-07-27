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劍擊世界賽︱張家朗8強惜負　無緣連續兩屆奪牌　港隊女重團體賽明鬥意大利爭入4強 (23:52)

劍擊世界賽今（27）續於意大利上演，世界排名第5的張家朗於男子花劍個人賽8強不敵日本劍手松山恭助出局，無緣連續兩屆奪牌。而由江旻憓領銜的女子重劍隊則成功打入團體賽8強，將於明日與意大利隊爭入4強。

張家朗於男花個人賽64及32強分別以15：11及15：10擊敗韓國及匈牙利籍劍手。張家朗於16強再遇東京奧運4強對手，捷克的曹賓尼治，甫開賽便積極搶功，最終以15：8擊敗對手。張家朗在8強面對日本劍手松山恭助，開賽一度領先5：2，惟在8：6後連失5分，及後更一度落後14：11，張家朗雖成功追至14：14平手，但最後一劍告負，以14：15落敗，無緣連續2屆奪牌。

至於蔡俊彥先在64強以15：13反勝世界排名9的埃及籍劍手Alaaeldin Abouelkassem，及後在32強以15：4輕勝比利時劍手，惟終在16強以10：15不敵世界排名第8的美國籍劍手Nick Itkin。楊子加、崔浩然則在64強分別以7：15及5：15不敵美國及日本籍劍手出局。

女佩個人賽方面，梁洛文、歐倩瑩及朱詠翹皆在64強分別以10：15、10：15及7：15不敵意大利、德國及美國籍劍手出局。

由世界排名第2江旻憓領銜的女子重劍隊先在32強以45：19輕勝摩洛哥隊，及後在16強以40：32擊敗愛沙尼亞隊，晉級明日舉行的8強，將與意大利隊爭入4強。而港隊在男子佩劍團體賽32強以42：45不敵格魯吉亞隊出局。

除女重團體賽外，港隊明將出戰男子花劍及女子佩劍團體賽。

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