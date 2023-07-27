成都世大運︱港中學派交流團赴成都觀戰　跳水小將盼加深了解當地文化 (22:31)

郭一葦中學與溫江區冠城實驗學校為姊妹學校，在對方幫忙安排下，交流團的20多名就讀體育科的學生，在4天行程內可以觀看跆拳道和排球賽事，也會入住該校宿舍，與當地學生文化交流。

中四學生陳惠淇與中五學生廖世豪，同樣感激感激東華三院給予機會，讓一班同學可以觀看世大運賽事，「這個機會難得，自己也很難買票，會好好珍惜」。

身為香港跳水隊一員的陳惠淇，透露自己曾到澳門和印度參加比賽，但以觀眾身分出外觀賽卻是第一次。她期望在賽場以外，也可以跟姊妹學校的學生多作交流，了解成都的文化。

至於主項為籃球的廖世豪，直言自己甚少機會出外比賽或觀看賽事，他期望自己在這趟旅程增廣見聞，「見識過這項大型運動會後，希望看看有甚麼能應用到文憑試的體育科上。如有時間，都想跟當地學生打球」。

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