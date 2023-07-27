友賽︱曼聯兩球淨負皇馬　奧拿拿處子戰仍獲好評　坦夏格認攻力不足 (18:08)

曼聯今仗有卡斯米路及華拉尼首倒戈皇馬，但開賽初段已有18歲青訓中場高比文奴（Kobbie Mainoo）拗柴傷出，皇馬把握對手曾踢少一人情况下，於開賽6分鐘打開紀錄，今夏從多蒙特高價加盟的中場祖迪比寧咸接應中堅魯迪格後場長傳，在疑有越位下突破防線後於禁區頂巧妙笠射，射入加盟皇馬後首個入球，加上今夏外借回歸「銀河艦隊」的前鋒祖斯奴，於89分鐘接應盧卡斯華斯基斯傳中，倒掛射破首為「紅魔」把關的奧拿拿十指關，為皇馬鎖定2：0勝局完場。

縱使奧拿拿在曼聯首戰失兩球，但已展示準繩的傳球能力，賽後仍獲領隊坦夏格讚賞，「我認為奧拿拿表現很好，當中有兩次很好的撲救，他完成了要做的工作，而且很好地融入我們的團隊」。而曼聯與皇馬是役皆有15次攻門，惟曼聯未能將射門轉化成入球，坦夏格批評球隊把握力不足，被指是向管理層在收購前鋒進度緩慢施壓。據報曼聯已向阿特蘭大開出連同獎金總值6000萬歐元（約5.13億港元）求購丹麥隊前鋒賀蘭特，惟離這支意甲球隊要價仍相差1000萬歐元。

另外，阿仙奴雖有新兵中場迪格蘭賴斯因傷缺陣，但另一新援夏維斯再度建功，加上李安度杜沙特梅開二度，以5：3反勝巴塞隆拿，結束美國之旅。車路士則在另一場友賽被紐卡素逼和1：1。

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